logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Juros elevados mantêm pressão sobre endividamento das famílias

Crédito a pessoas físicas tem taxa média de 61,5% ao ano, diz BC
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/04/2026 - 12:34
Brasília
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgadas nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central (BC), indicam que as famílias seguem pressionadas por crédito caro e recorrem ao uso de modalidades de curto prazo, como o cartão de crédito.

Em março, a taxa média de juros do crédito livre às pessoas físicas permaneceu elevada, em 61,5% ao ano, apesar do recuo mensal de 0,4 ponto percentual (p.p).

Com o brasileiro pagando juros tão altos, a inadimplência do crédito total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ficou em 4,3% da carteira em março, com queda de 0,1 p.p. no mês, mas aumento de 1,0 p.p. em 12 meses.

Entre as famílias, a taxa chegou a 5,3%, com avanço de 1,4 p.p. em um ano.

De acordo com as Estatísticas Monetárias e de Crédito do BC, o endividamento das famílias brasileiras atingiu 49,9% em fevereiro (aumento de 0,1 p.p. no mês, e de 1,3 p.p. em 12 meses), enquanto o comprometimento da renda com dívidas alcançou 29,7% (alta de 0,2 p.p. no mês e de 1,9 p.p. na comparação anual).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Crédito às famílias segue em expansão

O saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) somou R$ 7,2 trilhões em março, com crescimento de 0,9% no mês.

O crédito às famílias alcançou R$ 4,5 trilhões, com alta mensal de 0,8% e expansão de 10,9% em 12 meses.

No crédito livre destinado às pessoas físicas, o saldo chegou a R$ 2,5 trilhões, avançando 1,1% no mês e 12,3% em relação a março de 2025. O BC destacou o aumento das operações com cartão de crédito à vista, crédito consignado para trabalhadores do setor privado e financiamentos de veículos.

Já o crédito direcionado às famílias — que inclui linhas com recursos e condições definidas por regras específicas — totalizou R$ 2,0 trilhões, com crescimento de 0,5% no mês e 9,3% em 12 meses.

Crédito ampliado alcança R$ 21 trilhões

O crédito ampliado ao setor não financeiro totalizou R$ 21,0 trilhões em março, o equivalente a 162,3% do Produto Interno Bruto (PIB - soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano), com leve retração de 0,3% no mês. Em 12 meses, houve crescimento de 11,2%.

O crédito ampliado às empresas atingiu R$ 7,1 trilhões, com expansão mensal de 1,5%, impulsionada principalmente pelos títulos privados de dívida, empréstimos externos e operações do SFN.

Relacionadas
São Paulo (SP), 10/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de visita de inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação (CESIN) do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP). Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Lula quer incluir inadimplentes do FIES em pacote contra endividamento
Comércio eletrônico,Cartão de Crédito Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Juros do cartão de crédito pesam mais para famílias em fevereiro
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Juros do cartão de crédito rotativo avançam e chegam a 451,5% ao ano
Edição:
Valéria Aguiar
bc juros endividamento das família cartão de crédito
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Juízes pedem adiamento de decisão que limitou penduricalhos
seg, 27/04/2026 - 15:00
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi during a meeting at the Boris Yeltsin Presidential Library in Saint Petersburg, Russia April 27, 2026. Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS
Internacional Em conversa com chanceler, Putin promete apoio ao Irã e diz querer paz
seg, 27/04/2026 - 14:36
Uso de câmeras acopladas aos uniformes de policiais militares do estado de São Paulo para registro das suas ações, implementada em 18 unidades, ajudou a reduzir violência policial,trazendo resultados emblemáticos.
Justiça Justiça condena estado de SP a indenizar família de homem morto por PM
seg, 27/04/2026 - 13:21
Mbappé em jogo contra Athletic Bilbao 4/12/2024 REUTERS/Vincent West
Esportes Mbappé sofre lesão na coxa semanas antes da Copa do Mundo
seg, 27/04/2026 - 12:53
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia Juros elevados mantêm pressão sobre endividamento das famílias
seg, 27/04/2026 - 12:34
Anvisa suspende venda de xarope por risco de arritmia grave. Produtos com a substância clobutinol não podem ser comercializados no país. Foto: Original_Frank/ Pixabay
Saúde Anvisa suspende venda de xaropes com clobutinol
seg, 27/04/2026 - 11:30
Ver mais seta para baixo