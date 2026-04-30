logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás

Número é 16,1% superior ao primeiro trimestre do ano passado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 20:57
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A produção média de óleo, Líquido de Gás Natural (LGN) e gás natural da Petrobras no primeiro trimestre de 2026 alcançou a marca recorde de 3,23 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed), 

O número é 3,7% superior ao quarto trimestre de 2025 e 16,1% acima do primeiro trimestre do ano passado, em função, principalmente, do ramp-up dos navios flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSOs) P-78, no campo de Búzios, Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, Anna Nery e Anita Garibaldi nos campos de Marlim e Voador.

Neste trimestre, entraram em operação 10 novos poços produtores, sendo sete na Bacia de Campos e três na Bacia de Santos.

Exploração e Produção

As plataformas do campo de Búzios alcançaram no primeiro trimestre deste ano, o recorde de produção diária operada de 1,037 milhão de barris de óleo no dia 20 de março e recorde de exportação de gás de 12,4 milhões de m³ no dia 25 de março.

Já a produção do campo de Mero superou a marca histórica de 700 mil barris de petróleo em um único dia. O resultado foi alcançado pela entrada em operação de mais um poço, interligado ao FPSO Alexandre de Gusmão.

As plataformas da Bacia de Santos alcançaram o recorde diário de exportação de gás de 44,8 milhões de m³ no dia 28 de março.

“O fortalecimento da confiabilidade operacional dos sistemas de produção sustentou um elevado patamar de eficiência dos ativos, abrangendo tanto o pré-sal quanto o pós-sal, em linha com o desempenho consistente observado nos últimos trimestres”, informou a estatal. 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/04/2026 – Fábrica de fertilizantes da Petrobras no Paraná. Foto: Michel Chedid/Agência Petrobras
Petrobras volta a produzir ureia em fábrica de fertilizante no Paraná
Edição:
Sabrina Craide
Petrobrás petróleo e gás
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 30/04/2026 - Pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o dia do trabalhador. Frame Canal GOV
Política Lula defende fim da escala 6x1 como “passo histórico” para o país
qui, 30/04/2026 - 21:11
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás
qui, 30/04/2026 - 20:57
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Receita lança painel com dados de todas as empresas do país
qui, 30/04/2026 - 20:24
Presidente da Fifa Gianni Infantino em evento do 76º Congresso da entidade 29 de abril de 2026 REUTERS/Jennifer Gauthier
Esportes Presidente da Fifa afirma que Irã disputará Copa do Mundo
qui, 30/04/2026 - 20:12
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – A mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Justiça decide incluir testemunha em julgamento do caso Henry Borel
qui, 30/04/2026 - 19:56
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 4,95 e fecha no menor valor em dois anos
qui, 30/04/2026 - 19:52
Ver mais seta para baixo