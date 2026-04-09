logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras devolverá diferença de preço de leilão de gás

Produto foi vendido por mais que o dobro do valor de tabela
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 19:20
Rio de Janeiro
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – A unidade U-93 de abatimento de emissões de gases SNOX da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, transforma óxido de enxofre e óxido de nitrogênio em ácido sulfúrico, a ser comercializado. A estrutura será a primeira do tipo a funcionar nas Américas, terceira no mundo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras devolverá aos clientes os valores pagos a mais no leilão de gás ocorrido no dia 31 de março. O produto chegou a ser vendido com preços até 100% maiores que os cobrados na tabela da estatal.

A estatal informou que arcará com a diferença entre o Preço de Paridade de Importação (PPI), divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o período de 23 a 27 de março, e os lances arrematados pelos distribuidores que participaram do leilão.

Em anúncio nessa quarta-feira (8), a petrolífera disse que executará a “neutralização dos efeitos de preço decorrentes do leilão de gás liquefeito de petróleo (GLP)”. 

“A decisão é sustentada por análises econômicas e de risco, leva em conta a excepcionalidade do contexto mercadológico atual, decorrente do conflito no Oriente Médio. Considera também as manifestações de órgãos de controle e regulatórios, tais como ANP e Secretaria Nacional do Consumidor.”

A companhia garantiu também a entrega da totalidade dos volumes contratados no leilão e informou que está em análise a adesão formal ao programa de subvenção governamental ao GLP importado, instituído pela Medida Provisória Nº 1.349. Caso isso ocorra, também devolverá aos clientes “os valores suportados pela subvenção”.

No dia 2 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que iria anular o processo por ter sido feito “contra a vontade da direção da Petrobras".

No mesmo dia, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor e vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), fiscalizou refinarias da Petrobras para apurar “suspeitas de prática de preços com ágios elevados” no leilão de gás de cozinha.

Quatro dias depois, a Petrobras destituiu do cargo o diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Claudio Romeo Schlosser, que era responsável pela área da empresa que promoveu o leilão.

Alta nos preços

Apesar de ser conhecido como gás de cozinha, o GLP também é usado como combustível por indústrias.

O leilão foi feito em cenário de crescimento do preço do petróleo e de derivados no mercado internacional por causa da guerra entre Estados Unidos e Irã, que impactou a cadeia produtiva da matéria-prima.

Ao mesmo tempo, o governo estudava meios para suavizar os efeitos da alta do petróleo e derivados. Nesse sentido, foi anunciado um conjunto de medidas que incluem zeragem de impostos e subsídios para o diesel e gás de cozinha.

Relacionadas
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
Petrobras destitui diretor de área que vendeu gás com 100% de ágio
02.04.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante entrevista ao vivo para a TV Record Bahia. Salvador-BA Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula quer anular leilão da Petrobras por vender gás acima da tabela
Edição:
Talita Cavalcante
Petrobras Leilão Gás ANP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/04/2026 – O Ministro Mauro Vieira preside a cerimônia de abertura da IX Reunião Ministerial da ZOPACAS, no Rio de Janeiro. Foto: Carlos Cruz/MRE.
Internacional Países do Atlântico Sul defendem região livre de guerra e arma nuclear
qui, 09/04/2026 - 19:56
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Conselho Nacional de Justiça. Fechada do CNJ. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça CNJ e CNMP aprovam novos penduricalhos para juízes e membros do MP
qui, 09/04/2026 - 19:56
Dólar
Economia Dólar cai a R$ 5,06, e bolsa bate recorde com alívio no Oriente Médio
qui, 09/04/2026 - 19:41
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – A unidade U-93 de abatimento de emissões de gases SNOX da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, transforma óxido de enxofre e óxido de nitrogênio em ácido sulfúrico, a ser comercializado. A estrutura será a primeira do tipo a funcionar nas Américas, terceira no mundo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Petrobras devolverá diferença de preço de leilão de gás
qui, 09/04/2026 - 19:20
São Paulo (SP) - Instituto Vladimir Herzog lança campanha para oficializar 25 de outubro como dia nacional da democracia. Foto: Acervo/Instituto Vladimir Herzog
Direitos Humanos USP confirma título Doutor Honoris Causa ao jornalista Vladimir Herzog
qui, 09/04/2026 - 19:03
Brasília (DF), 24/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF 2026 - Imposto de Renda Pessoa Física. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Receita recebe mais de 10 milhões de declarações do Imposto de Renda
qui, 09/04/2026 - 18:59
Ver mais seta para baixo