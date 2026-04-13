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Economia

Petrobras faz nova descoberta no pré-sal da Bacia de Campos

Poço está localizado a 201 km da costa do estado do Rio
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/04/2026 - 11:40
Rio de Janeiro
13/04/2026 - Nova descoberta de hidrocarbonetos em águas profundas no pré-sal da Bacia de Campos. Foto: Arte/Petrobras
© Arte/Petrobras

A Petrobras localizou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos. A identificação foi no bloco C-M-477 do poço exploratório perfurado no Setor SC-AP4 da região. De acordo com a nota da companhia, em profundidade d’água de 2.984 metros, o poço 1-BRSA-1404DC-RJS está localizado a 201 km da costa do estado do Rio de Janeiro.

“O intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido”, afirmou.

Conforme a empresa, as amostras seguirão posteriormente para análises laboratoriais. É por essas avaliações que será possível caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, para definir a continuidade do estudo do potencial da área.

“A perfuração do poço foi concluída de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas”, completou.

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Segundo a petroleira, a sua atuação no bloco C-M-477, na Bacia de Campos, “está alinhada à estratégia de recomposição das reservas de petróleo e gás por meio da atuação em áreas de fronteira exploratória, em parceria com outras empresas, assegurando o atendimento à demanda nacional de energia durante a transição energética”.

Com 70% de participação, a Petrobras opera o bloco C-M-477, em parceria com a empresa BP, que participa com o restante. “O bloco é oriundo da 16ª Rodada de Licitações da ANP, em regime de concessão”, concluiu a nota.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Petrobras pré-sal da Bacia de Campos hidrocarbonetos
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