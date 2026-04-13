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Economia

Petrobras retomará obras de unidade de fertilizantes em MS

Projeto estava parado desde 2015
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/04/2026 - 20:55
Rio de Janeiro
Araucária (PR), 06.07.2024 - Fábrica da Petrobras de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA). Foto: Agência Petrobras/Divulgação
© Agência Petrobras/Divulgação

O Conselho de Administração da Petrobras decidiu, nesta segunda-feira (13), pela retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, sediada em Três Lagoas (MS).

A implantação da unidade já havia sido aprovada pelo conselho em outubro de 2024, dentro Plano de Negócios 2026-2030. Para a conclusão do projeto, é estimado investimento de cerca de US$ 1 bilhão.

A ideia é que as obras sejam retomadas ainda no primeiro semestre deste ano e que a unidade entre em operação comercial em 2029. 

Paralisada desde 2015, a implantação da unidade voltou a ser avaliada a partir de 2023, quando a Petrobras decidiu retornar ao segmento de fertilizantes.

Unidade

O projeto prevê a produção de aproximadamente 3.600 toneladas por dia de ureia e 2.200 toneladas por dia de amônia, das quais 180 toneladas são excedentes e disponíveis para a comercialização.

A produção será destinada majoritariamente aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo, principais produtores agropecuários do país.

A amônia é matéria-prima para os setores de fertilizantes e petroquímico. A ureia é o fertilizante nitrogenado mais demandado no Brasil, com consumo nacional na ordem de 8 milhões de toneladas por ano.

O agronegócio utiliza do produto nas plantações de milho, cana-de-açúcar, café, trigo e algodão, além de aplicação como suplemento alimentar para ruminantes.

* Título corrigido às 18h13, do dia 14/04/2026. Ao contrário do informado, a unidade será implantada no estado do Mato Grosso do Sul, e não Mato Grosso.

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Edição:
Carolina Pimentel
Petrobras Fertilizantes nitrogenados Agropecuária
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