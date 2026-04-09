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Economia

PIB dos Estados Unidos registra desaceleração no 4º trimestre de 2025

Resultado é devido a revisões para baixo em investimentos empresariais
Reuters
Publicado em 09/04/2026 - 18:17
Washington
dólar
© REUTERS/Rick Wilking/Proibida reprodução
Reuters

O crescimento econômico dos EUA no quarto trimestre de 2025 desacelerou mais do que o inicialmente estimado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (9).

O resultado foi devido a revisões para baixo nos investimentos empresariais, incluindo o acúmulo de estoques, embora os lucros corporativos tenham aumentado acentuadamente.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anualizada revisada para baixo de 0,5%, informou o Escritório de Análise Econômica do Departamento de Comércio em sua terceira estimativa. Relatórios anteriores indicavam que a economia cresceu a uma taxa de 0,7% no quarto trimestre. A estimativa preliminar apontava para um crescimento do PIB de 1,4%.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o crescimento do PIB permanecesse inalterado em 0,7%. As revisões na taxa de crescimento do quarto trimestre de 2025 refletiram revisões para baixo nos gastos empresariais com propriedade intelectual e estoques.

O crescimento do consumo, que representa mais de dois terços da economia, foi revisado para baixo para 1,9%, ante os 2% relatados anteriormente.

A paralisação do governo no ano passado foi o principal fator por trás da desaceleração do crescimento de 4,4% no terceiro trimestre.

Nem os números do PIB do terceiro trimestre nem os do quarto trimestre refletem com precisão a saúde da economia.

As vendas finais para compradores privados domésticos, que excluem governo, comércio exterior e estoques, cresceram a uma taxa de 1,8% no quarto trimestre. Essa medida da demanda interna, acompanhada de perto pelas autoridades monetárias, tinha uma estimativa anterior de crescimento de 1,9%. A demanda interna cresceu a uma taxa de 2,9% no trimestre de julho a setembro.

Os lucros da produção corrente aumentaram a uma taxa de US$ 246,9 bilhões no quarto trimestre, uma forte recuperação em relação ao crescimento de US$ 175,6 bilhões registrado no terceiro trimestre.

 

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