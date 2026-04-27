logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Plataforma cruza dados para rastrear cadeias de commodities

Ferramenta ajudará empresas e governos a atender exigências europeias
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/04/2026 - 09:00
Brasília
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
© União Europeia/Mercosul

Começa a funcionar nesta segunda-feira (27) a plataforma digital do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) que reúne e cruza dados socioambientais de diversas fontes, com recorte municipal e estadual, permitindo identificar impactos locais associados à produção de commodities.

A Plataforma Socioambiental é uma iniciativa que busca viabilizar a rastreabilidade das cadeias de commodities, especialmente em relação ao que prevê o Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR).

Esse regulamento proíbe a importação, no bloco europeu, de produtos oriundos de áreas desmatadas. A expectativa é de que o EUDR passe a ter maior impacto nos próximos anos, diante da aproximação comercial entre Mercosul e a União Europeia.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As cadeias de produtos acompanhados pela plataforma são as de soja, café, cacau, palma, borracha e produtos de origem bovina.

Segundo o instituto, a ferramenta ajudará, por exemplo, empresas voltadas às demandas por consumo consciente, nas quais os consumidores dão preferência a produtos que não prejudiquem comunidades locais ou o meio ambiente.

A plataforma, explica o ISPN, pode ser usada por empresas estrangeiras, governos locais, empresários e pelo poder público, contribuindo para a transparência no campo, o estímulo ao consumo consciente e a formulação de políticas públicas mais eficientes.

Disponível no site do instituto, a ferramenta é baseada em bancos de dados de 15 entidades nacionais e estrangeiras das áreas de direitos humanos, meio ambiente e sociedade civil.

As informações abrangem o período a partir de 2002 e poderão ser atualizadas anualmente, segundo o ISPN. Há também a expectativa de incorporação gradual de novas bases de dados.

Cruzamento de dados

Os cruzamentos permitem análises específicas sobre disputas por água e terra, bem como sobre ocorrências de trabalho escravo, violência, contaminação ambiental e uso de recursos hídricos.

A base de conflitos sociais é fornecida pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Segundo o instituto, análises preliminares mostram que poucos municípios brasileiros não registram conflitos, e que violações de direitos humanos ocorrem em praticamente todo o país.

Os cruzamentos de dados indicam, ainda, que desmatamento e produção de commodities frequentemente caminham juntos, associados a conflitos por terra, água e diferentes formas de violência.

Mostra também que, em áreas com mineração, é comum a ocorrência de conflitos por água.

A ferramenta possibilita também identificar alguns tipos de irregularidades fundiárias, como a chamada grilagem verde, quando áreas conservadas ocupadas por comunidades tradicionais são declaradas como reserva legal de grandes propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é declaratório.

A ferramenta será apresentada no dia 28 de abril a representantes das embaixadas de França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Dinamarca, em encontro presencial. Outros países participarão de forma remota.

Relacionadas
São Paulo-SP, Foto feita em 02/05/2013, O Parque Estadual do Rio Turvo (PERT) é um parque estadual de São Paulo criado em 21 de fevereiro de 2008 (16 anos) a partir do antigo Parque Estadual de Jacupiranga. Integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, sendo uma das maiores porções de Mata Atlântica do Brasil. . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Plano busca fortalecer Sistema Nacional do Meio Ambiente até 2036
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Alertas de desmatamento caem 35% na Amazônia e 6% no Cerrado
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Acordo Mercosul-UE valerá provisoriamente em maio, confirma governo
Edição:
Fernando Fraga
Commodities Plataforma Mercosul União Europeia dados socioambientais Instituto Sociedade População e Natureza ISPN
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Argentina- 12/04/2025 Casa Rosada, sede da presidência da Argentina, em Buenos Aires. REUTERS/Irina Dambrauskas
Internacional Bispos pedem diálogo após proibição de jornalistas na Casa Rosada
seg, 27/04/2026 - 11:05
economia ilustração 2 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Boletim Focus: mercado prevê inflação de 4,86% em 2026
seg, 27/04/2026 - 10:23
Amazônas - 04/07/2025 - Agentes da Força Nacional patrulham o rio Couto Magalhães em embarcação tática durante ação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami - Foto: Bruno Mancinelle | Casa de Governo
Direitos Humanos Assassinatos e casos de trabalho escravo no campo aumentam no país
seg, 27/04/2026 - 10:01
Brasília (DF), 17/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), a Operação Guardião Digital, em 17 unidades da Federação, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e de adolescentes. Foto: PF/Divulgação
Geral PF apreende mais de duas toneladas de maconha prensada no Paraná
seg, 27/04/2026 - 09:01
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Economia Plataforma cruza dados para rastrear cadeias de commodities
seg, 27/04/2026 - 09:00
Navios e barcos no Estreito de Ormuz, na costa de Musandam, Omã 20 de abril de 2026 REUTERS/Foto de arquivo
Internacional Teerã apresenta nova proposta para reabrir Estreito de Ormuz
seg, 27/04/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo