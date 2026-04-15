logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita recebeu mais de 11 milhões de declarações de Imposto de Renda

Número representa recorde na velocidade de entrega
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 18:32
São Luís
Brasília (DF), 24/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF 2026 - Imposto de Renda Pessoa Física. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A Receita Federal informou nesta quarta-feira (15) que já recebeu mais de 11 milhões de declarações de Imposto de Renda, das quais mais de 60% foram pré-preenchidas.

Os dados são até o dia 13 de abril e, segundo a Receita, mostram um recorde de velocidade de entrega em relação aos anos anteriores. A Receita disse ainda que a grande maioria dos contribuintes não está na malha fina.

“Existe um processo absolutamente normal de mais retenções na malha no início da campanha, em que informações seguem sendo ajustadas, confirmadas e, quando necessário, retificadas, tanto pelos contribuintes quanto por fontes pagadoras. Malha não é punição; é etapa de conferência”, informou o órgão.

A Receita disse que os dados mostram um comportamento historicamente observado nos anos anteriores, com redução progressiva na malha fina à medida que as informações são corrigidas e os dados reprocessados.

Até o dia 5 de abril, o percentual de declarações retidas em malha estava em 11,22% e, uma semana depois, esse percentual caiu para 8,15% no dia 13 de abril. No início de abril de 2025, segundo a Receita, o percentual de declarações do imposto de renda retidas em malha era de 8,21%.

A Receita Federal também informou que já está em contato direto com empregadores que concentram contribuintes atualmente retidos em malha, orientando que as correções sejam feitas o quanto antes.

“Assim que essas informações são ajustadas pelas fontes pagadoras, a Receita reprocessa automaticamente as declarações, o que permite que retenções sejam revistas e, quando for o caso, liberadas sem necessidade de nova ação do contribuinte”, disse a Receita.

Relacionadas
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Projeto da LDO prevê crescimento de 2,56% para o próximo ano
Dinheiro
Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
Brasília (DF), 02.09.2024 - O secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan fala durante entrevista coletiva para detalhar a proposta de orçamento da União de 2025, enviada ao Congresso Nacional na última sexta-feira (30). Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Brasil capta 5 bi de euros em emissão internacional recorde
Edição:
Aline Leal
Imposto de Renda Receita Federal Malha Fina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF 2026 - Imposto de Renda Pessoa Física. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Receita recebeu mais de 11 milhões de declarações de Imposto de Renda
qua, 15/04/2026 - 18:32
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Projeto da LDO prevê crescimento de 2,56% para o próximo ano
qua, 15/04/2026 - 18:28
Painel do Ligue 180. Foto: Ministério das Mulheres/Divulgação
Direitos Humanos Em 2025, 70% das agressões contra mulheres ocorreram dentro de casa
qua, 15/04/2026 - 18:25
Ekitike sofre lesão em jogo do Liverpool contra o Paris St Germain 14 de abril de 2026 Action Images via Reuters/Lee Smith
Esportes Atacante francês Ekitike fica fora da Copa do Mundo após lesão grave
qua, 15/04/2026 - 18:24
Dinheiro
Economia Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
qua, 15/04/2026 - 17:49
Brasília (DF), 02.09.2024 - O secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan fala durante entrevista coletiva para detalhar a proposta de orçamento da União de 2025, enviada ao Congresso Nacional na última sexta-feira (30). Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Economia Brasil capta 5 bi de euros em emissão internacional recorde
qua, 15/04/2026 - 17:32
Ver mais seta para baixo