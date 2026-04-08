logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita regulamenta tributação mínima de 15% para multinacionais

Norma detalha regras de adicional da CSLL
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 18:04
Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A implementação do imposto mínimo global de 15% para grandes grupos multinacionais no Brasil deu mais um passo para entrar em vigor. 

A Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2.319/2026, que regulamenta a declaração e o recolhimento do adicional da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para garantir a tributação mínima e alinhar o Brasil a países desenvolvidos.

A medida integra o conjunto de regras alinhadas ao modelo internacional conhecido como Pilar 2, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Uma das bandeiras do Brasil quando o país ocupou a presidência do G20 - o grupo das 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia e a União Africana -, a proposta busca assegurar uma tributação mínima efetiva, além de combater práticas de evasão fiscal e planejamento tributário agressivo (planejamento para pagar menos tributos).

Pela nova norma, os valores apurados segundo as regras do Pilar 2 da OCDE, que determinam o adicional da CSLL, deverão ser informados por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb) até o sexto mês subsequente ao encerramento do exercício fiscal. Para o primeiro ano de aplicação, o prazo se estende até o fim de junho de 2026.

O pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do sétimo mês após o encerramento do exercício, conforme estabelecido também por ato declaratório editado pela Receita em dezembro. 

O ato instituiu o código de receita 1809 para o recolhimento do adicional da CSLL.

A regulamentação resolve uma lacuna operacional ao definir como as empresas devem reportar o tributo, incorporando o adicional da CSLL ao fluxo regular de apuração e declaração de tributos federais.

Adoção no Brasil

O Brasil escolheu cobrar um adicional da CSLL para implementar o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), mecanismo que permite aos países tributar localmente a diferença necessária para atingir a alíquota mínima global de 15% sobre as multinacionais de grande porte.

A iniciativa faz parte de um acordo firmado por mais de 140 jurisdições no âmbito da OCDE e do G20, com o objetivo de reduzir a erosão da base tributária e impedir a transferência artificial de lucros para paraísos fiscais, prática comum entre grandes multinacionais.

No Brasil, a base legal para a cobrança foi estabelecida após a aprovação, em dezembro, pelo Congresso Nacional, de projeto que instituiu a tributação mínima sobre lucros de multinacionais com receita anual superior a 750 milhões de euros. 

A medida colocou o país em linha com economias avançadas que já estão bem à frente na implementação do Pilar 2, também conhecido como GloBE.

Impactos

A nova regra afeta diretamente grupos multinacionais com presença no Brasil, que agora precisarão adaptar seus sistemas contábeis e fiscais para cumprir as exigências das regras GloBE. Isso inclui cálculos mais complexos para determinar a alíquota efetiva de tributação em cada jurisdição.

Embora a regulamentação traga maior clareza sobre prazos e forma de declaração, ainda há incertezas quanto à operacionalização prática. 

A DCTFWeb e seus manuais ainda não foram atualizados para contemplar as especificidades do novo tributo, o que pode gerar dificuldades no cumprimento das obrigações dentro do prazo.

Diante do cronograma apertado para o primeiro ano de vigência das regras, a ausência de orientações técnicas detalhadas pode levar a interpretações divergentes. 

Há riscos como o aumento do risco de inconsistências nas declarações e a geração de contenciosos tributários.

Na prática, a nova instrução normativa consolida a adoção do imposto mínimo global no Brasil, alinhando o país aos padrões internacionais e reforçando mecanismos de transparência e compliance tributário.

Ainda assim, o sucesso da implementação dependerá da publicação de orientações complementares pela Receita Federal e da capacidade de adaptação das empresas às novas exigências, que demandam integração entre equipes locais e estruturas globais dos grupos multinacionais.

Relacionadas
Movimentação de aviões comerciais no aeroporto de Brasília.
Decreto que zera imposto sobre combustível de aviação é publicado
Brasília (DF) 18/12/2024 Senado durante sessão plenária para apreciar e votar projetos de lei. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Senado aprova taxação de 15% sobre lucro de multinacionais
Brasília (DF), 28.08.2024 - Dario Durigan – secretário executivo do Ministério da Fazenda, durante entrevista coletiva sobre o processo de revisão de gastos. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Fazenda pede que Receita Federal automatize declaração anual do IR
Edição:
Fernando Fraga
Receita Federal multinacionais imposto imposto mínimo global OCDE G20
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Foto de gestante - Mulher em gestação. Foto: Fotorech/Pixabay
Saúde Lula sanciona lei que regulamenta a profissão de doula
qua, 08/04/2026 - 19:43
joão fonseca, tênis
Esportes João Fonseca se garante nas oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo
qua, 08/04/2026 - 19:41
Ligação de telefone fixo para celular ficará mais barata
Economia Serviço de telefonia fixa da operadora Oi é vendido por R$ 60 milhões
qua, 08/04/2026 - 19:39
Dólar
Economia Dólar cai a R$ 5,10 e Bolsa bate recorde com trégua entre EUA e Irã
qua, 08/04/2026 - 19:13
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Viatura da Polícia Civil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos
qua, 08/04/2026 - 18:56
Brasília (DF), 19/12/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão de encerramento do Ano Judiciário 2025. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Fux vota por eleição indireta para o governo do Rio; placar está 1 a 1
qua, 08/04/2026 - 18:52
Ver mais seta para baixo