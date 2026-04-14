logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Serviços avançam 0,1% em fevereiro, patamar recorde da série histórica

Dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo IBGE
Agência Brasil
Publicado em 14/04/2026 - 10:48
Rio de Janeiro
Mato Grosso do Sul, 14/08/2025 - Caminhoões em rodovia. Leilão de rodovias da Rota Agro no MT. Foto: Vinicius Trindade/MT
© Vinicius Trindade/MT

O volume de serviços do país cresceu 0,1% em fevereiro, em relação a janeiro deste ano. O resultado está relacionado a altas nas atividades de Informação e Comunicação (1,1%), com destaque para os serviços de TI e Transportes (0,6%), influenciado pelo transporte rodoviário de cargas (0,9%), registrando patamar recorde da série histórica.

Frente a fevereiro de 2025, o volume de serviços cresceu 0,5%, seu 23º resultado positivo consecutivo. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 2,7%.

Os dados constam da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O analista Luiz Carlos de Almeida Junior explica que os serviços de informação e comunicação foram os que mais impactaram o resultado na variação contra o mês imediatamente anterior e na variação contra o mesmo período do ano passado.

“Esse protagonismo do setor de informação e comunicação vem se consolidando desde o período pós-pandemia, influenciando o ritmo do setor de serviços como um todo”, disse .

Segundo o IBGE, em fevereiro, três das cinco atividades investigadas na PMS cresceram. Além de Informação e Comunicação e Transportes, a outra expansão do mês ficou com os serviços prestados às famílias (1,4%), que se recuperou da perda de 0,5% registrada em janeiro e apresentou a taxa mais intensa desde março de 2025 (1,8%).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Baixa

Em contrapartida, os serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,3%) registraram a terceira taxa negativa seguida, período em que acumulou uma perda de 0,7%. Também no campo negativo, os outros serviços (-0,4%) devolveram parte do ganho observado em janeiro (3,6%).

Transportes

Segundo Luiz Carlos, os Transportes cresceram 0,6% na comparação com o mês anterior puxados de forma positiva principalmente pelo transporte rodoviário de cargas, atividades relacionadas a logística e armazenamento de cargas e o transporte metroferroviário de passageiros; e pelo lado negativo pelo transporte aéreo de passageiros.

“Ao analisarmos este mesmo tipo de comparação com uma ótica do tipo de uso vemos que na passagem de janeiro para fevereiro de 2026 o transporte de cargas mostrou um crescimento de 0,9%, enquanto o transporte de passageiros assinalou estabilidade (0,0%)”, explicou o analista da pesquisa do IBGE.

Relacionadas
São Paulo (SP), 06/01/2025 - Tarifa dos ônibus em São Paulo sofreu aumento . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Inflação oficial chega a 0,88% em março, diz IBGE
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Setor de serviços cresce 0,3% em janeiro e volta ao nível recorde
São Paulo (SP), 06/01/2025 - Tarifa dos ônibus em São Paulo sofreu aumento . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Inflação oficial chega a 0,88% em março, diz IBGE
Edição:
Aécio Amado
IBGE Pesquisa Mensal de Serviços PMs
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Tiroteio em escola na Turquia deixa pelo menos 16 feridos
ter, 14/04/2026 - 11:14
câncer de pele, melanoma Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Desinformação sobre câncer de pele afeta diagnóstico, diz instituição
ter, 14/04/2026 - 11:00
Mato Grosso do Sul, 14/08/2025 - Caminhoões em rodovia. Leilão de rodovias da Rota Agro no MT. Foto: Vinicius Trindade/MT
Economia Serviços avançam 0,1% em fevereiro, patamar recorde da série histórica
ter, 14/04/2026 - 10:48
Brasília-DF – 08/04/2026 – O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na CPI do Crime Organizado. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Relator da CPI pede indiciamentos de Toffoli, Moraes, Gilmar e Gonet
ter, 14/04/2026 - 10:36
Foz do Iguaçu (PR), 13/04/2026 - Instalações da Usina Itaipu Binacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Diretor brasileiro de Itaipu garante tarifa reduzida em 2027
ter, 14/04/2026 - 09:46
Rio de Janeiro (RJ), 12/03/2026 – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante durante anúncio de apoio a ações de proteção às mulheres e empreendedorismo feminino na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Na Mesa com Datena recebe o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante
ter, 14/04/2026 - 09:40
Ver mais seta para baixo