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Economia

Taxistas pedem ao governo linha de crédito para renovação de frota

Categoria se reuniu com ministro Luiz Marinho
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/04/2026 - 21:29
São Paulo
Brasília (DF), 28/04/2026 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante reunião com deputados, dirigentes e representantes de sindicatos de taxistas de diversos estados do país. Foto: Tirzah Braz/MTE
© Tirzah Braz/MTE

Representantes de sindicatos de taxistas pediram nesta terça-feira (28) ao ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, a criação de uma linha de crédito, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinada à renovação da frota de veículos. 

O encontro teve participação de parlamentares ligados à categoria. O ministro afirmou em nota que o tema é analisado pelo governo, que alinha a discussão com os esforços para a consolidação de um pacote contra o endividamento, o novo Desenrola Brasil

“O presidente Lula já vem estimulando a criação de uma linha de crédito para os taxistas”, frisou Marinho. 

O ministro participa nesta quarta-feira (29) da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do FAT. A única pauta divulgada do encontro é a prestação de contas das movimentações de 2025.

A estimativa dos sindicatos é de que haja cerca de 600 mil taxistas no país. Em 2022 foi feito levantamento para distribuição de auxílio excepcional aos taxistas afetados pela pandemia, atendendo cerca de 250 mil trabalhadores. 

Participaram da audiência dirigentes e representantes de sindicatos do Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Santa Catarina e Pernambuco.

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Edição:
Sabrina Craide
taxistas Luiz Marinho Ministério dos Transportes Fundo de Amparo ao Trabalhador
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