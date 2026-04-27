logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Vendas do Tesouro Direto batem recorde histórico em março

Títulos atrelados à Taxa Selic foram os mais procurados
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/04/2026 - 16:06
Brasília
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet bateram recorde histórico em março, divulgou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira (27).

No mês passado, o Tesouro Direto vendeu R$ 14,79 bilhões em papéis, o maior volume para todos os meses desde a criação do programa, em 2002.

O valor é 79,2% maior que em fevereiro, quando as vendas do Tesouro Direto somaram R$ 8,2 bilhões. Na comparação com março do ano passado, é 26,5% maior.

O principal fator para o recorde foi o vencimento de R$ 7,07 bilhões em títulos corrigidos pela Selic, a taxa de juros básicos da economia. Os investidores trocaram os papéis pelo mesmo tipo de títulos.

O recorde mensal anterior do Tesouro Direto tinha ocorrido em janeiro deste ano, motivado pela troca de títulos prefixados que venceram por outros papéis.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Tesouro Selic

Os títulos mais procurados pelos investidores em março foram os vinculados aos juros básicos, cuja participação nas vendas somou 52,7%.

Os papéis corrigidos pela inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) corresponderam a 24% do total, enquanto os prefixados, com juros definidos no momento da emissão, totalizaram 15,1%.

Destinados ao financiamento de aposentadorias, o Tesouro Renda+, lançado no início de 2023, respondeu por 6,5% das vendas. Criado em agosto de 2023, o novo título Tesouro Educa+, proposto para financiar uma poupança para o ensino superior, atraiu apenas 1,6% das vendas.

O interesse por papéis vinculados aos juros básicos é justificado pelo alto nível da Taxa Selic. A taxa, que estava em 10,5% ao ano até setembro de 2024, está em 14,75% ao ano. Com os juros altos, os papéis continuam atrativos.

Os títulos vinculados à inflação também têm atraído os investidores por causa da expectativa de alta da inflação oficial nos próximos meses.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 234,42 bilhões no fim de março, alta de 3,29% em relação ao mês anterior (R$ 226,93 bilhões) e de 41,99% em relação a março do ano passado (R$ 165,09 bilhões). Esse aumento ocorreu por causa da correção pelos juros e porque as vendas superaram os resgates em R$ 3,78 bilhões no último mês.

Investidores

Em relação ao número de investidores, 288.041 participantes passaram a fazer parte do programa no mês passado. O número total de investidores atingiu 35.097.988.

Nos últimos 12 meses, o número de investidores acumula alta de 9,78%. O total de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a 3.418.225, aumento de 15,97% em 12 meses.

A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas de até R$ 5 mil, que correspondeu a 73% do total de 1.224.134 operações de vendas ocorridas em março.

Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 45,6%. O valor médio por operação atingiu R$ 12.083,06.

Os investidores estão preferindo papéis de curto prazo. As vendas de títulos de até cinco anos representam 58,2% do total. As operações com prazo entre cinco e dez anos correspondem a 20,9% do total. E os papéis de mais de dez anos de prazo foram 20,9% das vendas.

>> Confira o balanço completo do Tesouro Direto na página do Tesouro Transparente.

Captação de recursos

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros.

O aplicador só precisa pagar uma taxa para a B3, a bolsa de valores brasileira, descontada nas movimentações dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis prefixados.

Relacionadas
economia ilustração 2 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Boletim Focus: mercado prevê inflação de 4,86% em 2026
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Juros elevados mantêm pressão sobre endividamento das famílias
Brasília (DF) - 05/09/2023 - Vista da Esplanada dos Ministérios preparada para receber o desfile de 7 de setembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Emendas parlamentares e juros da dívida apertam investimentos públicos
Edição:
Vinicius Lisboa
taxa Selic Tesouro Direto Tesouro Nacional IPCA inflação poupança Investimento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Saúde Projeto leva tratamento gratuito a doenças negligenciadas no Amazonas
seg, 27/04/2026 - 18:10
Rio de Janeiro (RJ), 08/08/2023 - Detalhes da gravação do programa Cine Resenha, no estúdio da TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Programa Brasil Digital fortalece expansão da RNCP
seg, 27/04/2026 - 18:09
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Dívida Pública Federal cai 2,34% em março e volta aos R$ 8,6 trilhões
seg, 27/04/2026 - 17:56
Wanderley Pereira é ouro nos 80 kg da etapa de abertura da Copa do Mundo de Boxe, em Foz do Iguaçu (PR), em 26/04/2026
Esportes Brasil domina etapa da Copa do Mundo de boxe com 4 ouros e 5 pratas
seg, 27/04/2026 - 17:50
São Paulo (SP) - FOTO DE ARQUIVO - Empresários que apoiaram a ditadura. Escravizados Partindo para o Trabalho na Roça, Rio de Janeiro, 1858. Foto: Victor Frond/Acervo Itaú Cultural
Direitos Humanos Maioria de empresários que apoiou ditadura vem de famílias escravistas
seg, 27/04/2026 - 17:45
Vacina contra chikungunya do Butantan começa a ser distribuída. Foto: Butantã/Divulgação
Saúde População de Dourados (MS) começa a receber vacina contra chikungunya
seg, 27/04/2026 - 17:42
Ver mais seta para baixo