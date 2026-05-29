logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BRB adia divulgação de balanço após acordo de socorro com a União

Banco afirma precisar concluir auditorias e negociações
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/05/2026 - 20:41
Brasília
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Banco de Brasília (BRB) não vai divulgar nesta sexta-feira (29) o balanço financeiro de 2025, como estava previsto inicialmente. A informação foi confirmada pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que afirmou que o banco precisará de mais alguns dias para concluir análises financeiras após o acordo firmado entre o GDF e a União para viabilizar uma operação de crédito voltada ao fortalecimento da instituição.

Em entrevista à CNN Brasil, Celina disse que a própria direção do BRB havia indicado 29 de maio como prazo para apresentação do balanço, mas o cenário mudou após o acordo homologado no Supremo Tribunal Federal (STF), que abriu caminho para uma operação de capitalização com apoio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Oficialmente, o BRB não comunicou fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As confirmações do adiamento do balanço partiram da governadora Celina e do presidente do banco, Nelson Souza, que também comunicou o adiamento em entrevistas ao jornal Correio Braziliense e à TV Globo.

Novo prazo

 

Brasília, DF 04/01/2024 A governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, assina protocolo de segurança para o dia 8 de janeiro, que marca o primeiro ano dos atos antidemocráticos e ataques às sedes dos Três Poderes. Foram entregues 20 viaturas, armamentos, drones, cartuchos e demais equipamentos para o fortalecimento da segurança pública do DF. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Brasília, DF 04/01/2024 Confirmações do adiamento do balanço partiram da governadora Celina e do presidente do banco, Nelson Antônio de Souza. Foto-arquivo: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A governadora afirmou que o adiamento por “cinco, 10 ou 15 dias” é considerado normal diante das negociações em andamento com bancos públicos e privados que participarão da operação.

“O BRB fez todo planejamento para o Banco Central, apresentou uma operação de retomada de liquidez e de retomada de capital. Tudo isso está materializado, inclusive em um acordo homologado no Supremo”, disse Celina em à CNN Brasil.

Ao Correio Braziliense, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, afirmou que a expectativa agora é divulgar o balanço até 30 de junho. Segundo ele, o atraso ocorreu porque auditorias ainda precisam ser concluídas.

“Nós tínhamos que ter publicado o balanço até 31 de março de 2026, mas não foi possível por conta das auditorias que precisavam ser concluídas”, afirmou.

Capitalização bilionária

O acordo fechado entre Distrito Federal, União, Banco Central e representantes do sistema financeiro prevê uma operação para reforçar o capital do BRB e recuperar a liquidez da instituição.

O plano de capitalização prevê aporte total de R$ 8,8 bilhões. Desse valor, R$ 6,6 bilhões devem vir de um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Segundo o banco, os recursos serão obtidos por meio do próprio sistema financeiro, sem transferência direta de dinheiro da União.

O acordo prevê ainda garantias vinculadas aos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Auditorias e crise

 

Brasília - O vice-presidente de Habitação da Caixa, Nelson Antônio de Souza, fala sobre a liberação do pagamento das cotas do PIS para pessoas com idade superior a 70 anos (José Cruz/Agência Brasil)
Brasília - Presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, disse que expectativa agora é divulgar o balanço até 30 de junho. Foto-arquivo: José Cruz/Agência Brasil - José Cruz/Agência Brasil

O banco informou que o atraso na divulgação também está ligado à conclusão de auditorias relacionadas à operação Compliance Zero, que apura eventos financeiros envolvendo a instituição.

Nelson Souza afirmou que parte das auditorias já foi concluída, permitindo ao banco calcular a necessidade de capitalização em R$ 8,8 bilhões, mas os dados ainda precisam passar por novas verificações.

O plano de socorro foi articulado após dificuldades de liquidez enfrentadas pelo BRB em meio aos desdobramentos envolvendo o Banco Master. Segundo o banco, a operação busca recuperar a confiança do mercado e garantir estabilidade financeira à instituição.

Relacionadas
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
União e GDF fecham acordo para viabilizar empréstimo ao BRB
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
BRB muda regras e permite aportes parciais para aumento de capital
A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão,faz declaração à imprensa, para anunciar a criação de um grupo para restabelecimento da ordem na capital federal, após as invasões e depredações nos prédios do Congresso Nacional, Planalto e STF
BRB: Celina Leão vai ao STF pedir aval para empréstimo bilionário
Edição:
Aécio Amado
BRB balanço adiado Celina Leão Banco Master GDF CVM
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edgar Morin morre aos 104 anos
Educação Edgar Morin, filósofo francês, morre aos 104 anos de idade
sex, 29/05/2026 - 21:34
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia BRB adia divulgação de balanço após acordo de socorro com a União
sex, 29/05/2026 - 20:41
Brasília (DF), 02/02/2024 - O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, dá entrevista coletiva para detalhar o projeto de lei que institui programas de conformidade tributária e aduaneira, dispõe sobre o devedor contumaz e as condições para a utilização de benefícios fiscais. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Receita tem recorde de restituições no fim do prazo de entrega do IR
sex, 29/05/2026 - 20:13
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Cultura Festival debate futuro da mídia digital e inteligência artificial
sex, 29/05/2026 - 20:09
07/05/2026 - Anvisa suspende venda e proíbe uso de produtos Ypê. Foto: Torvim - stock.adobe.com
Saúde Anvisa libera fábrica da Ypê e produtos feitos a partir de 1º de abril
sex, 29/05/2026 - 19:46
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia A 5 horas do fim do prazo, 900 mil não enviaram declaração do IR
sex, 29/05/2026 - 19:37
Ver mais seta para baixo