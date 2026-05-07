logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

CNU 2025: nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados

Todas as vagas são de assistentes sociais, médicos e psicólogos
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/05/2026 - 11:30
Brasília
Brasília-DF, 12.11.2023, Candidatos chegam para fazer a segunda etapa da prova do Enem 2023, na UNIP em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta quinta-feira (7), a Portaria nº 3.845/2026, que autoriza a nomeação de 172 candidatos aprovados na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU).

As vagas são para preenchimento de cargos distribuídos nos seguintes órgãos:

Fundação Nacional de Saúde - Funasa: 28 cargos;

Ministério da Agricultura e Pecuária: 8 cargos;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: 8 cargos;

Ministério das Relações Exteriores: 6 cargos; e

Ministério da Saúde: 122 cargos.

Todos os cargos do CNU 2025 são de nível superior e os nomeados vão atuar como assistentes sociais, médicos e psicólogos, nos órgãos citados.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofertou 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em 2025 — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em 228 municípios de todo o país. 

 

Relacionadas
Brasília - Para evitar confrontos entre manifestantes pró e contra impeachment a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal delimitou área na Esplanada dos Ministérios (José Cruz/Agência Brasil)
CNU 2025: prazo para escolher local de lotação termina nesta terça
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Mil convocados no CNU 2025 podem escolher local de trabalho até terça
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
CNU 1: governo convoca 1,8 mil candidatos para vagas remanescentes
Edição:
Valéria Aguiar
CNU 2025 nomeação candidatos segunda edição CNPU nível Superior municípios
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sede do COI em Lausanne 17/5/2022 REUTERS/Denis Balibouse
Esportes Comitê Olímpico Internacional suspende restrições a bielorrussos
qui, 07/05/2026 - 12:41
Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 – Estudantes e trabalhadores do Colégio Pedro II protestam contra assédio sexual e silêncio institucional em frente à reitoria, em São Cristóvão, após caso de estupro coletivo envolvendo alunos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Câmara aprova aumento de penas para estupro e assédio sexual
qui, 07/05/2026 - 12:15
Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fala com a imprensa após fala do Presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada
Justiça Mesada e viagens internacionais: veja o que PF diz sobre Ciro Nogueira
qui, 07/05/2026 - 11:36
Brasília-DF, 12.11.2023, Candidatos chegam para fazer a segunda etapa da prova do Enem 2023, na UNIP em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia CNU 2025: nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados
qui, 07/05/2026 - 11:30
Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, Lebanon, March 11, 2026, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran. REUTERS/Raghed Waked
Internacional Israel diz ter matado comandante do Hezbollah
qui, 07/05/2026 - 11:07
07/05/2026 - Anvisa suspende venda e proíbe uso de produtos Ypê. Foto: Torvim - stock.adobe.com
Saúde Anvisa suspende venda e proíbe uso de produtos Ypê
qui, 07/05/2026 - 10:38
Ver mais seta para baixo