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Confira dezenas sorteadas na Mega-Sena 30 anos neste domingo

O Concurso nº 3.010 tirou os números 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/05/2026 - 12:13
Brasília
24/05/2026 - Sorteio Especial Mega Sena 30 Anos. Foto: Frame/Sorteio Especial Mega 30 Anos/Youtube
© Frame/Sorteio Especial Mega 30 Anos/Youtube

Os seis números sorteados do concurso da Mega-Sena edição especial de 30 anos, na manhã deste domingo (24), foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

O Concurso nº 3.010 ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Veja vídeo aqui.

O prêmio da edição comemorativa de três décadas da loteria ultrapassou os R$ 336 milhões e não acumulou.

O sorteio especial contou com a participação do atleta velocista brasileiro Erik Cardoso, patrocinado pelo banco público, que falou sobre o papel social das Loterias Caixa no incentivo ao esporte brasileiro.

As apostas individuais na Mega-Sena 30 anos puderam ser feitas até às 22 horas deste sábado (23), e a compra de cotas de bolões até 10 horas deste domingo (24), data do sorteio.

O próximo concurso da Mega-Sena está programado para as 21 horas de terça-feira (26).

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país e on-line até uma hora antes pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa.

Sortudos

As apostas ganhadoras ocorreram em casas lotéricas no Rio de Janeiro e em Fortaleza. A aposta ganhadora na capital cearense é de bolão com 100 cotas.

Cada uma das apostas que acertaram as seis dezenas milionárias terá o prêmio de R$ 16.170.026,83. 

Confira aqui os locais da sorte divulgados pela Loterias Caixa.

Matéria ampliada às 13h23.

Edição:
Talita Cavalcante
Mega-Sena Caixa Loterias Caixa
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