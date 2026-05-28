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Economia

Consórcio 116 Sertões vence leilão da Rota dos Sertões

Processo ocorreu nesta quinta-feira (28), na B3, em São Paulo
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/05/2026 - 19:12
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – Consórcio 116 Sertões vence leilão da Rota dos Sertões com desconto de 19,60% na tarifa básica de pedágio. Foto: Alberto Ruy/SECOM ANTT
© Alberto Ruy/SECOM ANTT

O Consórcio 116 Sertões foi o vencedor do leilão de concessão da BR-116/324/BA/PE, ao oferecer desconto de 19,60% na tarifa básica de pedágio. O processo ocorreu nesta quinta-feira (28), na B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo.

Estão previstos R$ 88,5 bilhões em investimentos, com duplicações, contorno viário, bases de atendimento ao usuário, nas BRs 116 e 324, totalizando 502 quilômetros entre Salgueiro (PE) e o anel rodoviário de Feira de Santana (BA). 

Ao todo, serão usados R$ 8,5 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato, sendo R$ 4,1 bilhões destinados diretamente a obras de ampliação e modernização da infraestrutura rodoviária.

As intervenções previstas abrangem 16 municípios ao longo do corredor rodoviário e incluem:

  • duplicação de 108 quilômetros de rodovia;
  • implantação de vias marginais;
  • construção de novos retornos;
  • execução do contorno viário de Serrinha (BA);
  • implementação de sistemas inteligentes de monitoramento;
  • instalação de 10 bases de serviço de atendimento ao usuário;
  • construção de ponto de parada e descanso para motoristas profissionais.

O critério de julgamento do leilão foi o maior desconto tarifário sobre a tarifa básica de pedágio prevista no edital. O projeto foi estruturado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com o Ministério dos Transportes e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

Rota dos Sertões

O trecho concedido conecta importantes eixos logísticos do Nordeste e tem papel fundamental no escoamento da produção agropecuária e industrial da região, além de integrar centros urbanos, polos industriais e mercados consumidores.

Feira de Santana (BA) é o principal entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste, ao concentrar operações industriais, comerciais e logísticas que dependem da BR-116/324.

Para o diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, o sucesso do leilão é reflexo da confiança do mercado na solidez da instituição. Segundo ele, a duração do contrato traz a previsibilidade necessária para transformar a infraestrutura do país.

“Nosso compromisso é com a segurança jurídica e a entrega de uma rodovia que realmente chegue à ponta, atendendo quem vive e trabalha neste importante corredor entre a Bahia e Pernambuco."

A ANTT acompanhará as próximas etapas para assinatura do contrato e início da transição operacional da concessão, a fim de assegurar a continuidade dos serviços e melhoria da infraestrutura.

Edição:
Talita Cavalcante
ANTT leilão rodovias federais
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