logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Conta de luz continuará com acréscimo da bandeira amarela em junho

Custo reflete maior uso das usinas térmicas devido ao período seco
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/05/2026 - 18:24
São Luís
São João da Barra (RJ), 28/07/2025 - Inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

A bandeira tarifária permanecerá amarela em junho, informou nesta sexta-feira (29) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com isso, será mantido o acréscimo nas contas de luz, no próximo mês, para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O custo adicional da bandeira é de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos

Segundo a Aneel a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado.

De janeiro a abril deste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde, refletindo as condições favoráveis de geração. Em maio, foi acionada a bandeira amarela e essa situação permanece para o mês de junho”, disse a Aneel.

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que define a melhor estratégia de geração de energia e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras. 

Portanto, as cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

Os valores cobrados são os seguintes:

  • na bandeira amarela, com condições de geração menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos;
  • na bandeira vermelha, no Patamar 1, com condições mais custosas de geração, a tarifa sofre acréscimo de R$ 4,46 para 100 quilowatt-hora kWh consumido. 
  • Já na bandeira vermelha, no Patamar 2, as condições de geração são ainda mais custosas. Com isso, a tarifa sofre acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumido. 
Relacionadas
Brasília (DF), 08/05/2026 - Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante cerimônia de Anúncios de Investimentos no setor de energia e Lançamento de Campanha (Sente a Energia). Foto: Ricardo Botelho/MME
Governo renova contratos com distribuidoras de energia em 13 estados
São João da Barra (RJ), 28/07/2025 - Inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Leilão de reserva de capacidade contrata 501 MW de termelétricas
Eletricidade, energia, lâmpada
Aneel aprova R$ 5,5 bi para reduzir conta de luz em 22 distribuidoras
Edição:
Vinicius Lisboa
energia elétrica conta de luz bandeira tarifária Aneel ONS Usina Hidrelétrica usina termoelétrica Sistema Interligado Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia A 5 horas do fim do prazo, 900 mil não enviaram declaração do IR
sex, 29/05/2026 - 19:37
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa tem pior mês desde 2023, e dólar sobe 1,82% em maio
sex, 29/05/2026 - 19:26
29.05.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Anúncios relacionados à área da saúde, no Hospital do Amor, em Lagarto/SE. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula visita primeiro hospital oncológico interestadual do país
sex, 29/05/2026 - 18:44
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão INSS
sex, 29/05/2026 - 18:42
Brasília, 07/09/2023 Desfile de 7 De Setembro no Eixo Monumental em Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Decisão dos EUA sobre facções tenta limitar soberania do Brasil
sex, 29/05/2026 - 18:24
São João da Barra (RJ), 28/07/2025 - Inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Conta de luz continuará com acréscimo da bandeira amarela em junho
sex, 29/05/2026 - 18:24
Ver mais seta para baixo