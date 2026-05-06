Curso forma guias turísticos nas favelas da Rocinha e Vidigal

Moradores das favelas da Rocinha e do Vidigal que trabalham com turismo participam, a partir desta quarta-feira (6), de curso de formação intensivo para guia turístico, com a duração de seis meses.

A iniciativa é do projeto Na Favela Turismo, em parceria com a Escola Técnica de Turismo (CIETH). Ao todo, de mais de 200 candidatos, foram selecionados 32 participantes.

De acordo com a organização, a formação surge como uma resposta concreta à necessidade de profissionalização de quem já vive o turismo na prática. Entre os alunos estão mototaxistas, condutores informais e jovens em busca da primeira oportunidade no setor.

Teoria e prática

O curso combina teoria e prática, incluindo visitas técnicas presenciais obrigatórias e viagens avaliativas que medem o desempenho dos alunos em situações reais. O conteúdo abrange desde técnicas de guiamento e elaboração de roteiros até atendimento ao público, segurança, sustentabilidade e noções de empreendedorismo.

Após a conclusão do curso, os participantes estarão aptos a atuar não apenas em roteiros dentro das comunidades, mas também em outras regiões do Rio de Janeiro, podendo captar clientes, estruturar experiências e até criar seus próprios negócios no setor.

Profissionalização

Para o morador da Rocinha Rômulo Santos, o curso "é a chance de profissionalizar meu trabalho no turismo”.

Segundo a coordenadora Loureny Lima, o projeto foi pensado sob medida para a realidade local. A formação foi adaptada à realidade das comunidades, com foco prático e avaliativo, preparando os alunos para os desafios reais do mercado.

Para o CEO do Na Favela Turismo, Renan Monteiro, o curso simboliza um movimento maior de transformação social.