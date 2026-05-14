logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Distrito Federal e 15 estados têm rendimento do trabalhador recorde

No DF, valor chega a R$ 6,7 mil, quase do dobro da média nacional
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/05/2026 - 12:20
Rio de Janeiro
Dinheiro
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Distrito Federal e 15 estados alcançaram no primeiro trimestre deste ano um recorde no rendimento médio mensal do trabalhador. Esse grupo de 16 unidades da federação repete o comportamento da média nacional, que atingiu o maior valor dentro da série histórica iniciada em 2012, de R$ 3.722.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos de idade ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

De acordo com o levantamento, o rendimento médio do trabalhador no DF foi de R$ 6.720, patamar 81% superior à média nacional, que já havia sido divulgada no dia 30 de abril

O valor no Distrito Federal é exatamente três vezes o do Maranhão, de R$ 2.240, que mesmo sendo recorde para o estado, é o menor do país.

O destaque do DF se explica pelo grande contingente de funcionários públicos na capital federal, que conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada.

Confira todas as UF que alcançaram recorde de rendimento do trabalhador:

  • Distrito Federal: R$ 6.720
  • Santa Catarina: R$ 4.298
  • Paraná: R$ 4.180
  • Rio Grande do Sul: R$ 4.127
  • Goiás: R$ 3.878
  • Mato Grosso do Sul: R$ 3.768
  • Espírito Santo: R$ 3.708
  • Minas Gerais: R$ 3.448
  • Amapá: R$ 3.412
  • Sergipe: R$ 3.031
  • Rio Grande do Norte: R$ 2.953
  • Paraíba: R$ 2.806
  • Piauí: R$ 2.628
  • Ceará: R$ 2.597
  • Bahia: R$ 2.483
  • Maranhão: R$ 2.240

A pesquisa detalha que três das cinco regiões do país atingiram recorde de rendimento médio mensal do trabalhador no primeiro trimestre deste ano:

  • Centro-Oeste: R$ 4.379 (recorde)
  • Sul: R$ 4.193 (recorde)
  • Sudeste: R$ 4.125
  • Norte: R$ 2.849
  • Nordeste: R$ 2.616 (recorde)

Desemprego por UF

De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação no país, conhecida popularmente como taxa de desemprego, ficou em 6,1% no primeiro trimestre deste ano, a menor para o período em toda a série histórica.
Pelos critérios do IBGE, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa. Os agentes do instituto visitaram 211 mil domicílios em todo o país.

A pesquisa aponta que em 12 estados o desemprego fica abaixo da média nacional, com destaque para Santa Catarina, único abaixo do patamar de 3%.

Veja as taxas de desocupação por UFs no primeiro trimestre:

  • Amapá: 10%
  • Bahia: 9,2%
  • Alagoas: 9,2%
  • Pernambuco: 9,2%
  • Piauí: 8,9%
  • Sergipe: 8,6%
  • Amazonas: 8,3%
  • Acre: 8,2%
  • Rio Grande do Norte: 7,6%
  • Rio de Janeiro: 7,3%
  • Ceará: 7,3%
  • Distrito Federal: 7,1%
  • Paraíba: 7%
  • Pará: 7%
  • Maranhão: 6,9%
  • Brasil: 6,1%
  • São Paulo: 6%
  • Roraima: 5,7%
  • Tocantins: 5,6%
  • Goiás: 5,1%
  • Minas Gerais: 5%
  • Rio Grande do Sul: 4%
  • Mato Grosso do Sul: 3,8%
  • Rondônia: 3,7%
  • Paraná: 3,5%
  • Espírito Santo: 3,2%
  • Mato Grosso: 3,1%
  • Santa Catarina: 2,7%
Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Desemprego no 1º trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período
Brasília (DF) 13/05/2026 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, divulga os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2025. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Brasil fecha 2025 com aumento de 5% no estoque de empregos
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Renda média das famílias chega a R$ 2.264 e é recorde em 2025
Edição:
Fernando Fraga
IBGE salário Pnad contínua renda trabalho desemprego
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro
Economia Distrito Federal e 15 estados têm rendimento do trabalhador recorde
qui, 14/05/2026 - 12:20
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral PF: pai de Vorcaro liderava A Turma, milícia pessoal do banqueiro
qui, 14/05/2026 - 11:58
São Paulo (SP), 12/05/2026 - Empresas aumentam para R$ 5 mil auxílio a vítimas da explosão em SP. Frame Câmera de segurança
Economia Sobe para 27 o número de casas interditadas após explosão no Jaguaré
qui, 14/05/2026 - 10:26
Brasília (DF), 03/05/2026 - Defesa Civil Nacional envia equipe técnica à Paraíba para apoiar municípios atingidos pelas chuvas. Foto: MIDR/Divulgação
Política Chuvas na Paraíba: governo destina R$ 6 milhões para conter danos
qui, 14/05/2026 - 09:02
d
Geral Pai de Daniel Vorcaro é preso na 6ª fase da operação Compliance Zero
qui, 14/05/2026 - 08:26
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões nesta quinta-feira
qui, 14/05/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo