logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar cai e fecha abaixo de R$ 5, após recuo de Trump no Irã

Bolsa reduz perdas com alívio externo e fecha em leve baixa
Wellton Máximo* – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/05/2026 - 19:07
Brasília
dólar
© REUTERS/Bruno Domingos//Direitos reservados

Em um dia de recuperação dos mercados internacionais, o dólar voltou a fechar abaixo de R$ 5, enquanto a bolsa de valores fechou em leve baixa. O clima perto do fim do pregão foi amenizado após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o adiamento de um ataque militar ao Irã.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (18) vendido a R$ 4,998, com recuo de 1,34%. A cotação abriu a R$ 5,04 e firmou-se abaixo dos R$ 5 perto do fim da sessão, após as declarações de Trump.

A divisa acumula alta de 0,92% em maio. Em 2026, cai 8,93%.

O mercado de ações teve um dia mais tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou esta segunda-feira aos 176.975,82 pontos, com recuo de 0,17%. Por volta das 15h30, o indicador chegou a cair 0,83%, mas recuperou-se após a redução das tensões no Oriente Médio.

Após bater recorde em abril, o Ibovespa cai 5,52% em maio. No ano, o índice acumula ganho de 9,84%. Dados da B3 apontam retirada líquida por investidores estrangeiros de R$ 3,9 bilhões da bolsa brasileira em maio, até a metade do mês.

Ofensiva adiada

A sinalização de Trump reduziu a aversão ao risco nos mercados globais e favoreceu a recuperação de moedas emergentes ao longo da tarde. O republicano informou que suspendeu uma ofensiva militar prevista contra o Irã para permitir o avanço de negociações diplomáticas com Teerã.

O movimento ajudou a diminuir a pressão sobre ativos de risco, após dias marcados pela preocupação com uma possível escalada do conflito no Oriente Médio e seus impactos sobre o petróleo e a inflação global.

Com isso, o dólar perdeu força frente a diversas moedas emergentes, como o peso mexicano, o peso chileno e o rand sul-africano.

Fatores domésticos

Além do cenário externo mais favorável, investidores promoveram ajustes técnicos após a recente valorização da moeda americana no mercado doméstico.

A percepção de juros elevados por mais tempo no Brasil também ajudou a sustentar o real, após o boletim Focus – pesquisa semanal do Banco Central com instituições financeiras – elevar a projeção para a taxa Selic no fim de 2026 para 13,25% ao ano.

Dados mais fracos da atividade econômica brasileira ficaram em segundo plano. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB), caiu 0,7% em março na comparação mensal, resultado pior do que o esperado pelo mercado.

Petróleo

Por mais um dia, o petróleo valorizou-se no exterior. O barril do tipo Brent, usado nas negociações internacionais, fechou a US$ 112,10, com ganho de 2,6%, embora tenha desacelerado após a decisão de Trump de adiar a ofensiva militar no Irã.

O barril WTI, do Texas, referência nas negociações dos Estados Unidos encerrou a US$ 104,38, com avanço de 3,33%.

*com informações da Reuters

Relacionadas
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Mercado projeta inflação de 4,92% em 2026
Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupam o prédio principal do Ministério da Fazenda, em Brasília ( Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Fazenda eleva para 4,5% estimativa de inflação com guerra e petróleo
Edição:
Denise Griesinger
Bolsa de Valores Ibovespa B3 câmbio dólar Conflito no Oriente Médio Donald Trump Irã
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Evento da Copa do Mundo de 2026 em Nova York 18 de maio de 2023 REUTERS/Brendan McDermid
Esportes Veja datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
seg, 18/05/2026 - 19:41
Presidente dos EUA Donald Trump 11/3/2026 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump suspende ataque ao Irã enquanto negociações continuam
seg, 18/05/2026 - 19:34
dólar
Economia Dólar cai e fecha abaixo de R$ 5, após recuo de Trump no Irã
seg, 18/05/2026 - 19:07
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o presidente do STF, Edson Fachin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participam da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça Câmara e Senado defendem no STF validade da Lei da Dosimetria
seg, 18/05/2026 - 19:01
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Brasil tem nova opção de tratamento para câncer de mama mais agressivo
seg, 18/05/2026 - 18:58
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
Esportes Brasil contará na Copa com o maior artilheiro da sua história, Neymar
seg, 18/05/2026 - 18:57
Ver mais seta para baixo