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Economia

Embraer assina contrato de venda de aviões para os Emirados Árabes

Objetivo é fortalecer a capacidade operacional de transporte militar
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 12:58
São Paulo
Brasília (DF) 10/11/2024 - Suécia compra avião militar da Embraer È a primeira aquisição do C-390 Millennium no norte da Europa Foto: FAB/Divulgação
© FAB/Divulgação

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) assinou contrato com o Tawazun Council for Defence Enablement para a aquisição de dez aeronaves C-390 Millennium e dez opções de compra. O Tawazun Council for Defence Enablement é a entidade nacional responsável por fomentar e regular o ecossistema industrial de defesa e segurança dos Emirados Árabes Unidos (EAU). O objetivo é fortalecer a capacidade operacional de transporte militar do país em colaboração com uma empresa de defesa local

“Até o momento, esse marco histórico representa o maior pedido internacional de um único país para o C-390 Millennium e consolida o primeiro sucesso da aeronave no Oriente Médio, ressaltando seu forte alinhamento com os exigentes requisitos das forças aéreas modernas que operam em ambientes complexos”, diz a Embraer.

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Segundo a empresa, o contrato foi assinado após extenso processo de análise e avaliação, incluindo abrangente campanha de testes no ambiente operacional dos EAU.

“A Força Aérea e Defesa Aérea selecionou o C-390 Millennium como a aeronave mais adequada para atender aos seus rigorosos requisitos de missão, otimizando, ao mesmo tempo, a eficiência operacional e os custos do ciclo de vida”, diz a empresa em nota.

A Embraer informou ainda que os serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO), juntamente com os de suporte pós-venda para a frota de C-390 Millennium, serão desenvolvidos em colaboração com uma empresa nacional.

“O C-390 Millennium permitirá às Forças Armadas realizar ampla gama de missões, incluindo transporte de carga e tropas, operações de lançamento aéreo, assistência humanitária, evacuação aeromédica, operações em pistas não pavimentadas e total interoperabilidade com as forças nacionais, aliadas e parceiras”, afirma a Embraer.

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