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Economia

Erika Hilton rejeita negociação sobre compensações na PEC da 6x1 

Deputada diz que redução da jornada não trará prejuízos à economia
Matheus Crobelatti*
Publicado em 20/05/2026 - 15:12
São Paulo
Brasília-DF – 15/04/2026 – Reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para leitura do relatório do deputado Paulo Azi da proposta de emenda à Constituição (PEC 221/2019) que reduz a jornada de trabalho a 36 horas. A oposição pediu vistas. ( Deputada Erika Hilton) Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) disse nesta quarta-feira (20) que o governo não irá negociar emendas apresentadas por partidos de oposição para alterar a PEC do fim da escala 6x1 que resultem em aumento da jornada de trabalho. 

“O governo vai dar aquilo que cabe para ser dado. Esse tipo de compensação, desoneração da folha, não há espaço para este tipo de negociação. Não haverá nenhuma entrega a mais além da necessária que é dar ao trabalhador brasileiro um dia a mais de descanso”, disse a deputada no programa Alô Alô Brasil, apresentado por José Luiz Datena, na Rádio Nacional

"O pequeno empreendedor, o pequeno empresário, não é aquele que está fazendo todo esse espetáculo [da alteração da PEC], não é ele que está ligado a esses deputados que querem apresentar transição em dez anos, que querem aumentar a carga trabalhista para 52 horas,” acrescentou. 

Para Erika, questões específicas podem ser acordadas para garantir uma transição sem grandes problemas. 

“É possível trabalhar algum tipo de isenção tributária, defender e fortalecer as convenções coletivas. O Projeto de Lei virá para dar uma regulamentada e entender as particularidades dos setores e garantir que a transição da jornada não traga nenhum tipo de prejuízo”.

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A deputada disse ainda que o fim da escala 6x1 não trará prejuízos à economia. 

“O Dieese, que é uma instituição séria, aponta uma estimativa de criação de mais de 3 milhões de novos postos de trabalho de imediato [após aprovação da redução da jornada]. Mostra, inclusive, benefícios para as empresas, pois quando elas têm menos trabalhadores doentes, menos trabalhadores errando por causa da jornada exaustiva isso significa, no fim do dia,lucratividade”, destacou

Emendas

As declarações de Erika Hilton se referem às recentes emendas apresentadas à PEC da escala 6x1, que permitem a flexibilização da redução da jornada de trabalho.

Uma dessas emendas foi apresentada pelo deputado Sérgio Turra (PP-RS) e já conta com a assinatura de 176 deputados federais. A peça propõe que o fim da escala 6x1 entre em vigor dentro de dez anos após a promulgação da emenda constitucional.

 

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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fim da escala 6x1 Jornada de Trabalho Erika Hilton
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