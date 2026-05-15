logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Fazenda alerta sobre falso site do Novo Desenrola

Pasta reitera que programa não cobra taxas
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 17:56
Brasília
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Fazenda.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda alertou, nesta sexta-feira (15), que um site falso com o nome do Novo Desenrola Brasil está sendo usado para aplicar golpes em consumidores interessados em renegociar dívidas.

Segundo a pasta, a página fraudulenta imita canais oficiais do governo federal e promete “limpar o nome” dos usuários em até cinco dias.

De acordo com o ministério, os criminosos solicitam consultas de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para verificar uma suposta elegibilidade ao programa e utilizam um chat para coletar informações pessoais e financeiras das vítimas, incluindo dados sobre dívidas de cartão de crédito e outros débitos.

Na sequência, os golpistas condicionam a renegociação das dívidas ao pagamento antecipado de taxas, solicitando transferências via Pix sob justificativas como “taxa administrativa” e “processamento eletrônico”.

O Ministério da Fazenda reforçou que o Novo Desenrola Brasil não cobra qualquer valor para adesão ao programa e orientou os consumidores a procurarem diretamente bancos e instituições financeiras onde têm dívidas para negociar condições de pagamento.

O programa oficial permite redução de juros, descontos e renegociação de débitos em atraso.

>> Clique aqui e entenda como funciona o programa.

Orientação 

A pasta recomenda atenção a promessas de quitação rápida de dívidas e alerta para cuidados básicos de segurança digital, como verificar se o endereço eletrônico pertence a um canal oficial do governo e desconfiar de pedidos de pagamento antecipado.

O ministério também orienta que os usuários não compartilhem dados pessoais em páginas desconhecidas e confirmem informações diretamente com instituições financeiras ou canais oficiais.

Como funciona

O Desenrola 2.0 permite que consumidores renegociem dívidas atrasadas com bancos em condições mais favoráveis.

Podem entrar no programa dívidas:

  • contratadas até 31 de janeiro de 2026;
  • atrasadas entre 90 dias e dois anos;
  • ligadas a cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

A proposta do governo é que os bancos concedam um novo empréstimo para quitar a dívida antiga, com desconto e juros menores.

Condições oferecidas

As renegociações podem incluir:

  • descontos entre 30% e 90%;
  • juros máximos de 1,99% ao mês;
  • prazo de até 48 meses para pagamento;
  • primeira parcela em até 35 dias;
  • limite de R$ 15 mil renegociados por pessoa em cada banco.
  • desconto varia conforme o tipo da dívida e o tempo de atraso.

Uso do FGTS

O programa também permite que trabalhadores utilizem parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar dívidas.

Será possível usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

A medida busca reduzir o endividamento das famílias e evitar que consumidores recorram a linhas de crédito mais caras.

Quatro frentes

O Novo Desenrola Brasil foi dividido em quatro modalidades:

  • Desenrola Famílias;
  • Desenrola Fies;
  • Desenrola Empresas;
  • Desenrola Rural.

O governo pretende realizar uma mobilização nacional de 90 dias para estimular renegociações e reduzir a inadimplência no país.

Fies liberado

Em relação ao Fies, as condições variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso da dívida.

Para débitos vencidos há mais de 360 dias:

Em alguns casos, haverá possibilidade de parcelamento em até 150 vezes.

O governo estima beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com a renegociação.

 

Relacionadas
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Ministério lança simulador de renegociações do Novo Desenrola
Brasília (DF) 15/03/2024 – A partir de hoje (15) de março, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento A novidade é mais um projeto de modernização feito pelo setor bancário na modalidade de boletos, que englobará 136 bancos e será mandatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até *às 13h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após *às 13h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Caixa já renegociou R$ 820 milhões no novo Desenrola Brasil
Brasília (DF) 08/08/2024 – FGTS distribuirá R$ 15,2 bi a trabalhadores; veja como será o cálculo Valor foi aprovado nesta quinta (8) pelo Conselho Curador do fundo Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Uso do FGTS para pagar dívidas no Desenrola começa no dia 25
Edição:
Denise Griesinger
novo desenrola Desenrola brasil Desenrola 2.0 site falso golpe Ministério da Fazenda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/05/2026 - MPF pede julgamento de ação por ofensas da Marinha ao legado de João Cândido Para MPF, violações à honra da população negra e à memória coletiva estão comprovadas no processo, que dispensa nova produção de provas. Foto: Domínio Público
Justiça MPF cobra julgamento da Marinha por ofensas ao legado de João Cândido
sex, 15/05/2026 - 19:21
Brasília (DF), 15/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vladimir Sacchetta. Foto: Alexandre Linares/Divulgação
Cultura Vladimir Sacchetta, jornalista e pesquisador, morre aos 75 anos
sex, 15/05/2026 - 19:01
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Segunda etapa do Revalida ocorre neste fim de semana
sex, 15/05/2026 - 18:54
Passaporte italiano. Illustration of Paris Orly International Airport, Orly, France, on December 24, 2024. Italian passport Unione Europea, Repubblica Italiana. Illustration de l aeroport international de Paris Orly, Orly, France, le 24 decembre 2024. Passport italien Unione Europea, Repubblica Italiana.
Internacional Justiça italiana reforça direito à cidadania por descendência
sex, 15/05/2026 - 18:53
Dólar
Economia Dólar sobe a R$ 5,06, e bolsa cai com tensão global e ruído político
sex, 15/05/2026 - 18:41
Florianópolis (SC), 15/05/2026 - Nuvens anunciam probável Ciclone, temporais e frio intenso. Foto: Ricardo Wolffenbuttel/SECOM GOVSC
Meio Ambiente Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento em Santa Catarina
sex, 15/05/2026 - 18:32
Ver mais seta para baixo