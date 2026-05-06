logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

FecomercioSP prevê crescimento de 3% nas vendas de Dias das Mães em SP

Maiores altas devem ser em perfumaria, vestuário, tecidos e calçados
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/05/2026 - 20:25
São Paulo
São Paulo (SP) 03/09/2024 Movimento no comércio de São Paulo na rua 25 de Março, após o anúncio do aumento do PIB. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O faturamento do comércio do estado de São Paulo com as vendas para o Dia das Mães deverá crescer 3% em relação à data do ano passado. A expectativa é que o montante atinja cerca de R$ 82 bilhões, R$ 2,7 bilhões a mais em comparação ao Dia das Mães de 2025.

As estimativas foram divulgadas nesta quarta-feira (6) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 

“A expectativa otimista se sustenta principalmente pelo mercado de trabalho, que segue positivo, e pelo aumento da renda, tornando possível que mais pessoas consumam e obtenham crédito. Assim, o Dia das Mães permanece como uma data importante para as vendas, principalmente nos segmentos ligados a presentes tradicionais”, disse a entidade, em nota.

De acordo com a FecomercioSP, as maiores altas de faturamento deverão ocorrer nas farmácias e perfumarias, com avanço de 6% em relação ao mesmo período do ano passado; lojas de vestuário, tecidos e calçados, que deverão crescer 4%; e os supermercados, com elevação de 3%.

“Os juros elevados e o endividamento familiar, somados às incertezas econômicas e eleitorais, acabaram afetando negativamente as vendas de bens duráveis [como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis]. Nesses casos, a compra normalmente depende de crédito e do comprometimento da renda por vários meses”, ressaltou a entidade.

De acordo com a FecomercioSP, as vendas das lojas de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, bem como as lojas de móveis e decoração, deverão apresentar as menores taxas de crescimento em maio, com altas de 1% e 2%, respectivamente.

Relacionadas
Supermercado
Crédito e emprego explicam vendas no comércio em patamar recorde
Rio tem primeiro dia útil de reabertura do comércio de rua
Média de preços para o Dia das Mães sobe abaixo da inflação
Edição:
Sabrina Craide
Fecomércio-SP vendas Dia das mães comércio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Reunião com Delegação para Relações do Brasil com o Parlamento Europeu
Economia Delegação europeia confia em aprovação final de acordo com Mercosul
qua, 06/05/2026 - 21:33
Brasília – DF – 06/05/2026 – Sessão da Câmara que votou o projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Câmara aprova fundo de até R$ 5 bilhões para minerais críticos
qua, 06/05/2026 - 21:13
Niterói (RJ), 03/06/2025 - Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 449 Governador Leonel Moura Brizola – Intercultural Brasil-França. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Enfrentamento à violência é desafio para 71,7% dos gestores de escolas
qua, 06/05/2026 - 21:01
Teletrabalho, home office ou trabalho remoto.
Geral Assinatura digital do Gov.br alcança marco de 500 milhões de usos
qua, 06/05/2026 - 20:51
psg, bayern, liga dos campeões
Esportes PSG empata com Bayern e se garante na final da Liga dos Campeões
qua, 06/05/2026 - 20:31
São Paulo (SP) 03/09/2024 Movimento no comércio de São Paulo na rua 25 de Março, após o anúncio do aumento do PIB. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia FecomercioSP prevê crescimento de 3% nas vendas de Dias das Mães em SP
qua, 06/05/2026 - 20:25
Ver mais seta para baixo