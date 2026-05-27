Gastos de turistas estrangeiros no Brasil sobem mais de 9%

Dados do Banco Central são referentes aos 4 primeiros meses de 2026

Os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil totalizaram nos quatro primeiros meses do ano R$ 20,2 bilhões, 9,2% acima do registrado no mesmo período de 2025. Divulgados nesta quarta-feira (27), os dados são do Banco Central.

Somente no mês de abril, os turistas internacionais injetaram R$ 4,19 bilhões na economia brasileira, um aumento de 1,2% na comparação com abril de 2025, quando os valores alcançaram R$ 4,14 bilhões.

“Nossa atuação na busca por turistas de outros países tem sido intensa. Mais do que movimentar aeroportos, hotéis e restaurantes, o turismo brasileiro transforma a realidade de milhares de brasileiros e brasileiras”, disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

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Nova rota China Brasil

De acordo com o Ministério do Turismo, o governo do Brasil iniciou na última segunda-feira (25) negociações com a China Eastern, uma das três maiores companhias aéreas estatais do país, para a abertura de rotas entre as duas nações.

Em reunião em Xangai, o ministro apresentou propostas de cooperação para ampliar a presença do Brasil nas plataformas da companhia aérea, incluindo a exibição de filmes nacionais nos voos da empresa.