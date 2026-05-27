logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Gastos de turistas estrangeiros no Brasil sobem mais de 9%

Dados do Banco Central são referentes aos 4 primeiros meses de 2026
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/05/2026 - 17:07
São Paulo
Rio da Prata (MS), 19/03/2026 - Araras-Vermelhas na região do Rio da Prata. No interior de Mato Grosso do Sul, entre os municípios de Bonito e Jardim, o Buraco das Araras revela a grandiosidade de uma formação geológica com cerca de 100 metros de profundidade, resultado do colapso de uma caverna calcária. O local abriga um importante santuário de aves do cerrado, com destaque para as araras-vermelhas, que utilizam as paredes da dolina para abrigo e reprodução. A área, hoje protegida e aberta à visitação controlada, se tornou símbolo da conservação ambiental e do turismo sustentável na região. Foto: Rafa Neddermeyer
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil totalizaram nos quatro primeiros meses do ano R$ 20,2 bilhões, 9,2% acima do registrado no mesmo período de 2025. Divulgados nesta quarta-feira (27), os dados são do Banco Central. 

Somente no mês de abril, os turistas internacionais injetaram R$ 4,19 bilhões na economia brasileira, um aumento de 1,2% na comparação com abril de 2025, quando os valores alcançaram R$ 4,14 bilhões.

“Nossa atuação na busca por turistas de outros países tem sido intensa. Mais do que movimentar aeroportos, hotéis e restaurantes, o turismo brasileiro transforma a realidade de milhares de brasileiros e brasileiras”, disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nova rota China Brasil

De acordo com o Ministério do Turismo, o governo do Brasil iniciou na última segunda-feira (25) negociações com a China Eastern, uma das três maiores companhias aéreas estatais do país, para a abertura de rotas entre as duas nações.

Em reunião em Xangai, o ministro apresentou propostas de cooperação para ampliar a presença do Brasil nas plataformas da companhia aérea, incluindo a exibição de filmes nacionais nos voos da empresa.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/09/2024 - A Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal (CET-DF), promove a Caminhada pela conscientização da doação de órgãos, no Parque da Cidade. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula celebra alta do IDH e projeta avanço com transição energética
Brasília – DF- 27/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para votar o relatório final da proposta de emenda à Constituição (PEC 221/2019) que reduz a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. O relator do texto é o deputado Leo Prates (Republicanos-BA). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Comissão aprova relatório de PEC que acaba com escala 6X1
Evento da Copa do Mundo de 2026 em Nova York 18 de maio de 2023 REUTERS/Brendan McDermid
Procuradoras de NY e New Jersey intimam Fifa sobre venda de ingressos
Edição:
Aline Leal
turismo Ministério do Turismo Gustavo Feliciano
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 27/05/2026 – Jogador Neymar cumprimenta o técnico da seleção brasileira de futebol, Carlo Ancelotti Frame TV CBF
Esportes Seleção brasileira se apresenta na Granja Comary para a Copa do Mundo
qua, 27/05/2026 - 17:31
Rio da Prata (MS), 19/03/2026 - Araras-Vermelhas na região do Rio da Prata. No interior de Mato Grosso do Sul, entre os municípios de Bonito e Jardim, o Buraco das Araras revela a grandiosidade de uma formação geológica com cerca de 100 metros de profundidade, resultado do colapso de uma caverna calcária. O local abriga um importante santuário de aves do cerrado, com destaque para as araras-vermelhas, que utilizam as paredes da dolina para abrigo e reprodução. A área, hoje protegida e aberta à visitação controlada, se tornou símbolo da conservação ambiental e do turismo sustentável na região. Foto: Rafa Neddermeyer
Economia Gastos de turistas estrangeiros no Brasil sobem mais de 9%
qua, 27/05/2026 - 17:07
Brasília - Alunas do Centro de Ensino Fundamental 25, em Ceilândia, são vacinadas contra o papiloma vírus humano - HPV (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Saúde HPV leva a 7,5 mil mortes anuais por câncer no Brasil
qua, 27/05/2026 - 17:02
Brasília – DF- 27/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para votar o relatório final da proposta de emenda à Constituição (PEC 221/2019) que reduz a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos. O relator do texto é o deputado Leo Prates (Republicanos-BA). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Comissão aprova relatório de PEC que acaba com escala 6X1
qua, 27/05/2026 - 16:46
Petrobras dá novo passo em busca de óleo e gás na Margem Equatorial
Política Lula: falta pouco para anúncio sobre petróleo na Margem Equatorial
qua, 27/05/2026 - 16:36
Evento da Copa do Mundo de 2026 em Nova York 18 de maio de 2023 REUTERS/Brendan McDermid
Esportes Procuradoras de NY e New Jersey intimam Fifa sobre venda de ingressos
qua, 27/05/2026 - 16:29
Ver mais seta para baixo