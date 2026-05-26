logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo fixa subvenção à gasolina em R$ 0,44 por litro

Valor será pago por dois meses a produtores e importadores
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 10:00
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Já está valendo o subsídio estabelecido pelo governo federal de R$ 0,44 por litro de gasolina. A medida valerá por dois meses, conforme prevê a Portaria nº 1.496, publicada na segunda-feira (25) no Diário Oficial da União.

A portaria regulamenta a medida provisória (MP) publicada em 13 de maio, que trata da concessão de subsídios para combustíveis, com o objetivo de conter a alta de preços em decorrência da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.

De acordo com o texto, o benefício será pago a produtores e importadores de gasolina.

A portaria determina que o pagamento não poderá ultrapassar o impacto dos tributos federais incidentes sobre a produção e a importação do combustível.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Governo propõe subvenção da gasolina em R$ 0,44 por litro
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Lula diz que monitora preço dos combustíveis todos os dias
Edição:
Graça Adjuto
gasolina subvenção produtores importadores
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smoke from the explosion is seen at the Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, Iran, April 26, 2025. Reuters/Mohammad Rasoul Moradi/WANA/Proibida reprodução
Internacional EUA violam cessar-fogo com Irã em meio a negociações sem resultados
ter, 26/05/2026 - 10:51
Táxis no Rio de Janeiro
Política Governo publica MP que destina R$ 30 bi a taxistas e motoristas de app
ter, 26/05/2026 - 10:28
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Mortes envolvendo moto aumentam com expansão da economia de aplicativo
ter, 26/05/2026 - 10:06
Protesto pacífico pede paz e justiça no Complexo do Alemão
Direitos Humanos Pessoas negras são maiores vítimas de homicídios no país
ter, 26/05/2026 - 10:05
São Paulo (SP), 07/12/2015 - Ato nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas!, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Homicídios de mulheres diminuem no Brasil; feminicídios ficam estáveis
ter, 26/05/2026 - 10:04
Brasília (DF), 28/09/2024 - Criança em creche. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Direitos Humanos Violência sexual na primeira infância cresce 4 vezes entre 2014 e 2024
ter, 26/05/2026 - 10:03
Ver mais seta para baixo