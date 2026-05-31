Economia
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões
Números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44
Agência Brasil
Publicado em 31/05/2026 - 10:16
Rio de Janeiro
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.013 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 16 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44.
- 46 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.161,69 cada
- 2.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 861,70 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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