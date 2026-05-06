Prêmio para projetos no serviço público tem inscrições até 1º de junho
Vai até 1º de junho o prazo para servidores públicos de todo o país para se inscreverem na 8ª edição do Prêmio Espírito Público.
A iniciativa reconhece projetos com impacto na melhoria dos serviços ofertados à população. A inscrição deve ser feita com projetos já implementados.
Podem participar profissionais que atuam em instituições da administração pública direta ou indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, além de órgãos da União, estados ou municípios.
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É preciso ter pelo menos cinco anos de experiência no serviço público.
As propostas podem ser individuais ou em grupo e precisam se enquadrar em uma das sete categorias:
- desenvolvimento social;
- educação;
- gestão de pessoas;
- gestão e transformação digital;
- meio ambiente e emergência climática;
- segurança;
- saúde.
De acordo com o edital, os projetos vencedores recebem R$ 12 mil.
Visibilidade
Organizado pela República.org, o prêmio busca dar visibilidade ao trabalho de servidores que, na prática, contribuem para melhorar o funcionamento do Estado e a qualidade dos serviços prestados.