Sabesp amplia para R$ 5 mil auxílio a famílias atingidas por explosão

Não há previsão para liberação de casas atingidas

A Sabesp anunciou que vai aumentar de R$ 2 mil para R$ 5 mil o valor do auxílio emergencial às famílias atingidas pela explosão que aconteceu no bairro do Jaguaré na tarde desta segunda-feira (12).

Segundo informações da Defesa Civil, já há 194 famílias cadastradas para receber a ajuda financeira. Algumas delas já receberam os R$ 2 mil iniciais e receberão acréscimo dos R$ 3 mil restantes.

Os cadastrados mais recentes receberão os R$ 5 mil de uma só vez.

Na coletiva feita ao meio-dia no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, a Defesa Civil informou que 46 imóveis foram interditados. Eles têm diferentes níveis de comprometimento, alguns casos são mais graves e podem desabar. Há ainda outros com danos médios ou mínimos.

Não há nenhuma previsão para a liberação da área afetada.

O Ministério Público de São Paulo esteve também no local para uma avaliação da extensão dos danos causados pela explosão. O órgão anunciou que entrará em contato com todas as famílias para determinar suas necessidades.

Sabesp e Comgás informaram que estão prestando auxílio às famílias afetadas e forneceram assistência médica e psicológica. As vítimas que perderam suas casas foram alojadas em hotéis.



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Explosão

A explosão na Rua Doutor Benedito de Moraes Leme, no bairro do Jaguaré, ocorreu por volta das 16h10 desta segunda-feira. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fazia uma obra no local.

Segundo informações da Defesa Civil, a explosão foi causada por um problema na tubulação de gás liquefeito de petróleo (GLP) da Comgás. Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas.