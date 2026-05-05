logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Venda de carros novos no país em 2026 atinge maior patamar desde 2013

Número de unidades vendidas no 1º quadrimestre chegou a 1.734.599
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/05/2026 - 17:42
São Paulo
CAOA Chery
© Reprodução/CAOA Chery Facebook/Direitos reservados

O número de veículos novos vendidos no país nos primeiros quatro meses de 2026 totalizou 1.734.599 unidades, a maior quantidade registrada no período desde 2013. O resultado é 16,3% superior às vendas do primeiro quadrimestre de 2025.

Os dados, divulgados nesta terça-feira (5), são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A entidade leva em conta as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários novos. 

“O crescimento acumulado acima de dois dígitos é expressivo e mostra que 2026 começou em ritmo consistente. No caso de automóveis e comerciais leves, os resultados do Programa Carro Sustentável e as crescentes promoções das marcas demonstram que, quando há redução de impostos e de preços, a demanda acontece”, destacou o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Programa Carro Sustentável

De acordo com a Fenabrave, os veículos incluídos no Programa Carro Sustentável, do governo do Brasil, tiveram aumento nas vendas de 31,9% em relação ao período anterior à implementação do programa. O período avaliado partiu do início do programa, em 11 de julho de 2025, até o fechamento do mês de abril de 2026. A comparação foi feita entre o período de 11 de julho de 2025 a 30 de abril de 2026, ante 11 de julho de 2024 a 30 de abril de 2025.

Híbridos e elétricos

Os segmentos de veículos e comerciais leves híbridos e também de veículos e comerciais leves elétricos puros foram os que apresentaram maiores crescimentos nas vendas no primeiro quadrimestre de 2026, em comparação a igual período de 2025.

Com crescimento de 71,53% nesse comparativo, os automóveis e comerciais leves híbridos já somam 90.485 veículos vendidos em 2026, contra 52.752 unidades comercializadas entre janeiro e abril do ano passado. 

Já os elétricos puros tiveram 48.401 unidades vendidas no acumulado do primeiro quadrimestre de 2026, contra 17.681 comercializadas no mesmo período de 2025, registrando crescimento de 173,75% nos quatro primeiros meses de 2026. A alta chega a 272% se for considerado o comparativo de vendas de abril de 2026 com abril de 2025.

“Esse aumento reflete o maior volume de oferta de modelos com essa tecnologia e mostra que o consumidor brasileiro está aderente a esse mercado”, ressaltou o presidente da Fenabrave.

Relacionadas
01/06/2023 - Brasília - Concessionárias registram queda na venda de carros usados depois da redução do IPI para veículos novos. Foto feita em 26 de Dezembro de 2008 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
Financiamento de veículos cresce 12,8% no trimestre
01/06/2023 - Brasília - Concessionárias registram queda na venda de carros usados depois da redução do IPI para veículos novos. Foto feita em 26 de Dezembro de 2008 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
Produção de veículos em março registrou melhor resultado desde 2019
Edição:
Juliana Andrade
venda de veículos carros novos Fenabrave
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Jogadores do Arsenal comemoram vitória sobre o Atlético de Madri 5 de maio de 2026 Action Images via Reuters/Paul Childs
Esportes Arsenal vence Atlético de Madri e avança à final da Liga dos Campeões
ter, 05/05/2026 - 18:39
Brasília (DF), 25/10/2023 - O governador do Rio de Jnaeiro, Cláudio Castro fala com jornalistas na saída do ministério da Defesa, após reunião com ministro, José Mucio. Governador fala sobre crise na segurança do Rio de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça MP Eleitoral recorre ao TSE para explicar decisão que condenou Castro
ter, 05/05/2026 - 18:29
Morre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos. Foto: Gutogracamello/Instagram
Cultura Morre Guto Graça Mello, criador de trilhas sonoras de novelas e discos
ter, 05/05/2026 - 18:10
CAOA Chery
Economia Venda de carros novos no país em 2026 atinge maior patamar desde 2013
ter, 05/05/2026 - 17:42
04/05/2026 - Pernambuco e Paraíba têm 12,8 mil desalojados ou desabrigados devido às chuvas, e governo reconhece emergência. Foto: Corpo de Bombeiros de Pernambuco/Divulgação
Geral Governo reconhece situação de emergência em mais 22 municípios de PE
ter, 05/05/2026 - 16:28
05/05/2026 - Deputado estadual Thiago Rangel (Avante) foi preso pela PF (Polícia Federal) no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (5), durante a quarta fase da Operação Unha e Carne. • @thiagorangeloficial/ Instagram
Justiça PF encontra mensagens de violência em celular de deputado preso no RJ
ter, 05/05/2026 - 16:26
Ver mais seta para baixo