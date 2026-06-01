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Economia

Ações de petróleo, gás e combustível têm movimentação recorde na B3

Setor movimentou R$ 133,07 bi em março, maior valor no 1º quadrimestre
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/06/2026 - 17:59
São Paulo
São Paulo (SP), 19/05/2025 - Pregão da B3. Foto: B3/Divulgação
© B3/Divulgação

 As ações de petróleo, combustíveis e gás bateram recorde de movimentação financeira em março na B3. O setor movimentou R$ 133,07 bilhões no mês, o maior volume financeiro registrado no primeiro quadrimestre do ano, superando janeiro (R$ 68,9 bilhões), fevereiro (R$ 56,7 bilhões) e abril (R$ 98,2 bilhões). O balanço do quadrimestre, divulgado nesta segunda-feira (1º), é da B3.

O avanço da movimentação do setor acompanha um período em que o petróleo chegou a operar próximo ou acima de US$ 100 por barril, influenciado principalmente pela guerra entre Estados Unidos e Irã.

No primeiro quadrimestre do ano, a Petrobras concentrou boa parte do movimento financeiro do setor, no mercado brasileiro. O volume de negociações com ações da companhia passou de R$ 34,6 bilhões em fevereiro para R$ 85,1 bilhões em março, um aumento de cerca de R$ 50 bilhões em um único mês.

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A movimentação também foi registrada em outras empresas do setor, como a Prio, cuja movimentação cresceu de R$ 10,4 bilhões em fevereiro para R$ 30,2 bilhões em março; e a Vibra, que aumentou de R$ 5,1 bilhões em fevereiro para R$ 6,4 bilhões em março.

“O movimento reforça que, em momentos de maior volatilidade externa, investidores tendem a aumentar o giro justamente em setores mais expostos a commodities – seja para aproveitar oportunidades ou ajustar posições”, destaca a B3, em nota.
 

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