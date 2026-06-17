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Economia

Caixa começa a pagar Bolsa Família de junho

Receberão o valor os beneficiários com NIS de final 1
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 12:03
Brasília
Real
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira (17) a parcela de junho do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,3 milhões de famílias recebem o benefício.

Beneficiários de alguns municípios de oito estados recebem o pagamento nesta quarta-feira independentemente do NIS, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas:

  1. Amazonas;
  2. Paraíba;
  3. Pernambuco;
  4. Paraná;
  5. Rio de Janeiro;
  6. Rio Grande do Norte;
  7. Roraima;
  8. Sergipe.

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Acesso

Beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício.

Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.

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Edição:
Talita Cavalcante
Caixa bolsa família benefício
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