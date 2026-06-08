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Economia

Confiança do consumidor paulistano registra queda de 0,4% em maio

Segundo a FecomercioSP, taxa básica de juros influenciou o resultado
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/06/2026 - 19:55
São Paulo 
São Paulo (SP), 19/12/2023 - Movimento de consumidores nas lojas da rua 25 de Março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Índice de confiança do consumidor (ICC) paulistano teve uma leve queda de 0,4% em maio, para 120,6 pontos, ante os 121,1 pontos registrados em abril. Já na comparação com o mesmo mês de 2025, o índice em maio registrou um avanço de 7,9%.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (8) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

A escala do ICC varia de zero (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total). A marca de 100 pontos é o limite que separa o otimismo do pessimismo.

Segundo a FecomercioSP, o resultado de maio é reflexo do ambiente econômico atual. Entre os principais fatores que estão influenciando negativamente o ICC está a taxa básica de juros (Selic), em 14,5% ao ano, o que torna o crédito mais caro e dificulta compras parceladas e financiadas.

Já pelo lado positivo, segundo a FecomercioSP, está o novo Desenrola Brasil, programa que oferece descontos de até 90% em dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. 

“A FecomercioSP observa que o programa pode melhorar a percepção futura das famílias sobre a própria reorganização financeira, mas seus efeitos concretos sobre o consumo devem ser graduais e dependem da adesão efetiva, das condições oferecidas pelas instituições financeiras e da real capacidade familiar de pagamento”, disse a entidade, em nota.

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Edição:
Sabrina Craide
FecomércioSP Índice de Confiança do consumidor
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