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Economia

Confiança dos técnicos impulsiona bons resultados do BNDES, diz Lula

Presidente destaca gestão e anuncia R$ 140 bilhões para indústria
Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 15:07
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 22/06/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade de Abertura do Seminário
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta segunda-feira (22), que os bons resultados obtidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se devem, em especial, à retomada da confiança de seus técnicos na atual gestão do banco.

A declaração ocorreu durante cerimônia em comemoração aos 74 anos do BNDES, no Rio de Janeiro, oportunidade em o presidente anunciados reforços de R$ 140 bilhões em recursos para o programa Nova Indústria Brasil (NIB).

Durante o discurso, Lula defendeu que os setores público e privado sigam cumprindo, cada um, seu papel para o desenvolvimento do país.

“O Brasil não pode comportar mais aquele discurso atrasado entre a competência privada e a competência pública. O que é público e funciona tem de continuar público e funcionando. O que é privado e funciona tem que continuar sendo privado e funcionando. O que importa é que os dois produzam.”

Em discurso curto, por conta de uma rouquidão na voz, Lula atribuiu os bons resultados que vêm sendo observados em termos de financiamento a setores estratégicos – em especial os voltados a indústria, transição energética e sustentabilidade – à confiança que a atual gestão do banco tem junto a seu quadro de funcionários.

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Dirigindo-se ao presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, Lula disse que os atuais gestores do banco merecem respeito porque conseguiram ganhar a confiança de seus funcionários.

“Vocês conseguiram fazer com que os funcionários tenham confiança na direção, e não medo. Porque a direção é passageira, e eles são [quadro] efetivo. Eles sabem que presidente [do BNDES] tem mandato e que eles podem ficar com vários presidentes”, disse Lula.

“Se eles não tiverem confiança na direção ou no que o governo está deliberando, um projeto que cai na mão de um técnico demora, em vez de uma semana, vários meses ou um ano. E não é aprovado”, acrescentou.

 

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Edição:
Denise Griesinger
BNDES Nova Indústria Brasil Lula Aloízio Mercadante
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