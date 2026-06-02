logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Durigan afirma que Pix não está na mesa de negociação com EUA

Meio de pagamento é símbolo maior da nossa soberania financeira, disse
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/06/2026 - 18:31
Brasília
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (2) que o Pix está fora de qualquer mesa de negociação sobre a proposta de taxação em 25% anunciada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), na segunda-feira (1º).

“O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, não está em nenhum momento em questão para debate”.     

Durigan defendeu o modelo democrático e gratuito da ferramenta: “Há um orgulho do nosso país, do nosso povo, porque, de fato, a gente inovou e gerou uma tecnologia que, hoje, é cobiçada e invejada por outros países.”

>> EUA atacam Pix para favorecer empresas de pagamentos estadunidenses

O ministro listou quais características do meio de pagamento atraem o interesse de países europeus e latino-americanos.

“Porque é gratuito, intuitivo, as pessoas o usam com muita facilidade. Mas interesses privados, interesses particulares se sentem contrários com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático”, afirmou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bolsonaros e Trump

Assim como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, Durigan vinculou diretamente as pressões norte-americanas contra o sistema de pagamentos brasileiros à atuação da oposição brasileira no exterior.

"Mais uma vez, a família Bolsonaro faz o movimento contrário ao Pix. O Pix é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação à [Seção] 301. Mas é evidente que o Pix está fora de debate.”

Para o ministro, o momento é de concentrar energias para proteger a economia e os empregos do Brasil. 

“Esse é o momento de a gente focar no que é importante: mitigar o impacto da guerra [no Irã], ajudar os empresários, que estão sendo alvo de uma empreitada injusta da oposição, que está colocando o interesse eleitoral na frente do interesse nacional. A soberania nacional, o Pix e o interesse do povo brasileiro sempre vêm em primeiro.”

Desatualizados

O ministro da Fazenda explicou que os argumentos técnicos adotados pelos Estados Unidos para propor a tarifa encarada como punitiva pelo governo brasileiro sobre os produtos brasileiros estão “desatualizados” e baseados em uma “contaminação política”.

Ele ainda afirma que o Pix aumentou as operações com cartão de crédito no Brasil e que as grandes empresas de tecnologia, desde que cumpram a legislação brasileira e não interfiram erroneamente nos interesses nacionais, são bem-vindas a operar no Brasil.

Durigan está otimista em relação às negociações tarifárias realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), para atualizar as informações recebidas pelos Estados Unidos e reverter a medida unilateral.

“Nós vamos explicar que o desmatamento que esse governo tem combatido, que o trabalho no Brasil melhorou, a renda das famílias melhorou, o trabalho não é precário, e que a propriedade intelectual é respeitada no Brasil, tanto é respeitada que são os norte-americanos que se beneficiam a este respeito.”

Relacionadas
Catalão - GO - 02.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Visita ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), em Catalão - GO. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula defende Pix e diz que sistema brasileiro assusta norte-americanos
Brasília - 02-06-2026 Vice Presidente da República Geraldo Alckmin durante Entrevista Coletiva sobre Investigações que resultaram em tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Foto : Cadu Gomes/VPR
Alckmin: Pix é patrimônio nacional e não entra em negociação com EUA
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
EUA atacam Pix para favorecer empresas de pagamentos estadunidenses
Edição:
Vinicius Lisboa
PIX Estados Unidos Donald Trump tarifaço Dario Durigan Ministério da Fazenda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A customer with IKEA paper bag in Krakow, Poland on February 26th, 2026. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto)NO USE FRANCE embalagens sustentáveis. embalagem sustentável
Economia Setor de embalagens de papel registra recorde de vendas em abril
ter, 02/06/2026 - 19:44
Porto Alegre (RS), 23/05/2024 – CHUVAS/ RS - ENCHENTES - Devido as fortes chuvas, o bairro de Cavalhadas em Porto Alegre ficou alagado. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente Enchentes e alagamentos lideram preocupações ambientais nas capitais 
ter, 02/06/2026 - 19:29
São Paulo- 02/06/2026 - Imagens do fotógrafo Paulo Pinto, da Agência Brasil, são apresentadas em duas exposições em SP. Foto: JF Diorio.
Cultura Imagens do fotojornalista Paulo Pinto integram exposições em São Paulo
ter, 02/06/2026 - 18:49
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Venda de veículos novos no país sobe 15% até maio
ter, 02/06/2026 - 18:43
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Durigan afirma que Pix não está na mesa de negociação com EUA
ter, 02/06/2026 - 18:31
Rio de Janeiro (RJ), 10/04/2026 - O presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, Edson Fachin, participa do lançamento do projeto Horizontes Culturais, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante encerramento da Semana da Cultura no Sistema Prisional, no Teatro Municipal, Cinelândia. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Sanções internacionais contra Justiça brasileira preocupam Fachin
ter, 02/06/2026 - 18:03
Ver mais seta para baixo