logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Empregadores têm até sábado para enviar dados ao eSocial

Dados são indispensáveis para trabalhadores receberem o abono social
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/06/2026 - 12:30
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – Trabalhadores no Largo da Carioca após aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC que acaba com escala de trabalho 6x1. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Termina neste sábado (20) o prazo para que os empregadores enviem ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) as informações sobre vínculos empregatícios referentes ao ano-base 2024. Os dados são necessários para viabilizar o pagamento do abono salarial, previsto para começar em outubro de 2026.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o envio dentro do prazo permite identificar os trabalhadores que atendem aos critérios para receber o benefício.

Quem regularizar as informações até a data limite garante a inclusão dos empregados aptos, com previsão de pagamento em 15 de outubro.

A pasta destaca que o preenchimento correto dos dados é fundamental para evitar inconsistências que possam impedir o acesso ao abono. O prazo representa também nova oportunidade para empregadores que não cumpriram o envio no período anterior.

Orientações mais detalhadas sobre os procedimentos foram disponibilizadas em um manual produzido pelo ministério. Acesse aqui.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem pode receber

Estão aptos a receber o abono salarial trabalhadores que atendam aos seguintes requisitos:

  • Estar inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Ter recebido remuneração média de até R$ 2.766 por mês em 2024;
  • Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base;
  • Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Formas de pagamento

Na Caixa Econômica Federal, o crédito será feito preferencialmente em conta-corrente, poupança ou conta digital. Também poderá ocorrer por meio da poupança social digital, acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Trabalhadores sem conta poderão sacar o benefício em agências, lotéricas e demais canais de atendimento.

No Banco do Brasil, o pagamento será priorizado por crédito em conta, transferência via TED ou Pix.

Quem não possui conta ou chave Pix poderá retirar o valor presencialmente em uma agência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 158 ou em unidades das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego.

Relacionadas
Brasília – DF – 17/06/2026 – O ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante audiência pública conjunta promovida pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação da Câmara. Foto Lula Marques/Agência Brasil.
Ministro rebate oposição: trabalhador paga hoje menos impostos no país
Brasília -DF - 03/06/2026 - Mulheres pretas no mercado de trabalho. Foto: Noticia Preta./Pexels
Desemprego entre mulheres negras jovens chega a 24,7%, aponta estudo
Construção de prédios residenciais e comerciais no Setor Noroeste em Brasília
Construção empregou 2,5 milhões e pagou média de 2,1 salários mínimos
Edição:
Vinicius Lisboa
abono social eSocial Ministério do Trabalho e Emprego direito do trabalhador
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 13, 2026 Brazil players line up during the national anthem before the match REUTERS/Mike Segar
Esportes NY Times elege o hino do Brasil o mais bonito entre os países da Copa
sex, 19/06/2026 - 14:20
Rio de Janeiro (RJ), 19/06/2026 – Cristovão Tezza ganha o prêmio Machado de Assis 2026. Foto: Cristovão Tezza/Instagram
Cultura ABL reconhece obra de Cristóvão Tezza com Prêmio Machado de Assis
sex, 19/06/2026 - 13:58
Brasília (DF), 16/04/2026 - Fachada do edifício do BRB. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral PicPay e BRB são alvos de ação contra suposta fraude em folha do DF
sex, 19/06/2026 - 12:43
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2026 – Trabalhadores no Largo da Carioca após aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC que acaba com escala de trabalho 6x1. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Empregadores têm até sábado para enviar dados ao eSocial
sex, 19/06/2026 - 12:30
Táxis no Rio de Janeiro
Economia Motoristas de apps e taxistas já podem pedir financiamento
sex, 19/06/2026 - 12:29
Embarcações no Estreito de Hormuz, Musandam, Omã 8 de maio de 2026 REUTERS/Stringer/ PROIBIDA REPRODUÇÃO.
Internacional Irã afirma que isentará taxas no Estreito de Ormuz durante negociações
sex, 19/06/2026 - 11:22
Ver mais seta para baixo