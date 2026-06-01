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Economia

Gás natural tem redução na tarifa a partir de hoje no Rio

Governo do estado selou acordo com Petrobras e distribuidora
Agência Brasil
Publicado em 01/06/2026 - 12:58
Rio de Janeiro
Abastecimento do cilindro de gás natural veicular - GNV em posto de combustíveis.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O preço do gás natural no Rio de Janeiro terá redução a partir desta segunda-feira (1), beneficiando motoristas que utilizam veículos a gás, consumidores residenciais, indústrias e estabelecimentos comerciais em todo o estado

A medida é resultado de um acordo firmado entre o governo do estado, a Petrobras e a Naturgy, maior distribuidora de gás natural do Brasil.

O Gás Natural Veicular (GNV) é o que apresenta a maior redução, de 6,3% para a área da CEG e 6,4% para a CEG Rio. Os novos valores foram calculados pela concessionária Naturgy e aprovados pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), em sessão regulatória na quarta-feira (27).

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Para os usuários atendidos pela distribuidora de gás CEG, as tarifas terão queda média de 1,63% no segmento residencial e de 5,12% no industrial. Para os clientes da CEG Rio, as reduções médias serão de 2,8% para residências e de 5,3% para indústrias.

A Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar) avalia que a medida representa um importante estímulo à retomada do consumo de gás natural, além de fortalecer o mercado estadual e aliviar os custos da mobilidade urbana para a população fluminense.

Em nota técnica, a Seenemar destacou a importância da medida para a recuperação do mercado de GNV no estado, que vinha registrando retração no consumo em razão da competitividade de outros combustíveis.

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Edição:
Fernando Fraga
Gás Natural Preço Petrobras CEG Ceg Rio Naturgy
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