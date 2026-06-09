logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo prevê aumento de etanol na gasolina de 30% para até 32%

Segundo o ministro de Minas e Energia, medida será avaliada em 15 dias
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/06/2026 - 16:57
Brasília
Brasília (DF), 09/06/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião com representantes do setor de etanol, no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou, nesta terça-feira (9), que submeterá ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) uma proposta para elevar a mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 30% (E30) para até 32% (E32). A medida atende a uma demanda do setor de biocombustíveis e deve ser avaliada nos próximos 15 dias.

A declaração ocorreu após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outros ministros de Estado e líderes de associações e empresários do setor, no Palácio do Planalto.

“Sabemos que podemos ir até E35, mas os estudos técnicos necessários para se avançar na mistura nos permitem ir até o E32. Foi uma reivindicação trazida hoje pelo setor”, disse Silveira.

De acordo com o ministro, a iniciativa faz parte da agenda de descarbonização e fortalecimento da segurança energética do país, impulsionada pela Lei Combustível do Futuro, que incentiva a produção e uso de combustíveis sustentáveis. Ele destacou que o aumento da mistura reduzirá a dependência externa do país, estimando uma economia de 450 milhões de litros de gasolina importada.

"É segurança energética, é modicidade no preço do combustível, é descarbonização, é desenvolvimento nacional, é mais plantio, é mais emprego, é mais renda. São políticas públicas focadas no desenvolvimento do país", afirmou Silveira, reforçando que a medida ainda minimiza as oscilações de preço dos combustíveis causadas por conflitos internacionais.

Representantes da indústria de biocombustíveis que participaram do encontro classificaram a reunião como muito produtiva e reforçaram o papel do etanol na segurança energética do país e na redução de preços ao consumidor.

“Hoje, o litro do etanol custa em média R$ 2,40 menos do que o litro da gasolina. Ou seja, um aumento da mistura de 2% vai trazer uma redução equivalente a essa para o consumidor”, explicou o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi.

Ele acrescentou que, nos últimos três meses, desde o início do conflito no Irã, a diferença de preço entre etanol e gasolina gerou uma economia de cerca de R$ 2 bilhões aos consumidores brasileiros e evitou o gasto de R$ 8 bilhões do país com importações de gasolina.

Sobre os debates em torno do comportamento dos motores com a nova composição do combustível, Gussi garante a viabilidade técnica da mudança e destacou que a mistura de 32% já foi testada com sucesso quando houve o aumento para 30%, em junho do ano passado.

Ainda, sobre a permanente demanda por etanol anidro no país e os impactos na produção agrícola, o presidente da Bioenergia Brasil, Mário Campos, afirmou que as políticas públicas estruturadas nos últimos anos impulsionaram o setor. Para este ano, ele projeta um acréscimo de mais de 4 bilhões de litros de etanol na produção.

“Então, é uma oportunidade para o Brasil, para descarbonizar ainda mais a nossa matriz de transporte, e para o consumidor brasileiro é um excelente momento de, realmente, utilizar a tecnologia que ele tem no veículo e optar por etanol, que está mais barato do que a gasolina em diversas regiões”, disse Campos.

Relacionadas
Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustíveis em Brasília.
Entidades rebatem governo dos EUA sobre política tarifária do etanol
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Governo fixa subvenção à gasolina em R$ 0,44 por litro
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Lula diz que monitora preço dos combustíveis todos os dias
Edição:
Juliana Andrade
ministério de minas e energia Etanol gasolina Combustíveis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília – DF – 09/06/2026 – A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado durante audiência pública para ouvir o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza. Foto Lula Marques/Agência Brasil.
Economia Senadores criticam falta de dados sobre socorro bilionário ao BRB
ter, 09/06/2026 - 18:44
Santos (SP), 04/01/2025 - Praia da Baixada Santista. Foto: Marcelo Martins/Prefeitura de Santos
Justiça MP pede medida de prevenção de impacto do EL Niño na Baixada Santista
ter, 09/06/2026 - 18:17
Arraial do Cabo (RJ), 13/04/2026 – Atividade de pesca nos costões rochosos, ecossistema formado por rochas na transição entre o mar, na Prainha, área da Reserva Extrativista (RESEX) Marinha do Arraial do Cabo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Situação dos oceanos é grave e demanda ação global urgente, diz ONU
ter, 09/06/2026 - 18:15
Equipe do Irã chega a Tijuana para a Copa do Mundo 7 de junho de 2026 REUTERS/Victor Medina
Esportes Copa: Irã diz que sua cota de ingressos foi revogada em cima da hora
ter, 09/06/2026 - 18:13
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Justiça STJ relativiza estupro de vulnerável e mantém absolvição de acusado
ter, 09/06/2026 - 17:37
Brasília (DF), 21/05/2026 – A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21), em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ela foi detida numa operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil.. Foto: dra.deolanebezerra/Instagram
Justiça STJ nega habeas corpus para influenciadora Deolane Bezerra
ter, 09/06/2026 - 17:30
Ver mais seta para baixo