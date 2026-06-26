logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo usou lucros com exportação para conter preço dos combustíveis

Alta do petróleo no mercado internacional ajudou na estratégia
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 10:15
Brasília
Brasília (DF) 26/06/2026 O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse, nesta sexta-feira (26), que o Brasil pôde usar receitas extraordinários obtidas com a alta na cotação do petróleo no mercado internacional para amenizar os efeitos da guerra nos postos de combustíveis.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do Canal Gov, Moretti afirmou que o uso dessas receitas permitiu financiar políticas que reduziram o peso da crise energética global no país, a ponto de, na comparação internacional, o Brasil ter sido um dos países menos impactados pela crise que decorreu dos conflitos entre EUA e Irã.

“Usamos essa receita extraordinária para custear uma série de ações que mitigaram o impacto da guerra para a nossa população. Quando olhamos em perspectiva internacional, hoje o Brasil é um dos países menos afetados pelos efeitos desse cenário”, declarou.

“É nesse sentido que a nossa estratégia foi bem-sucedida, e a população brasileira, de fato, teve uma redução dos efeitos dessa guerra, que não é dela, que não foi feita por ela. Portanto, não seria justo que ela pagasse por isso”, acrescentou.

Moretti disse que a estratégia foi “um sucesso”, uma vez que conseguiu repassar esses lucros extras à população.

“A verdade é que o Brasil é um exportador líquido de petróleo, e a receita, quando o petróleo sobe, também sobe. Não seria justo o Estado brasileiro, sendo sócio, ainda que indireto, dessa dinâmica, ficar mais rico enquanto a população fica mais pobre”, afirmou.

O ministro destacou que, em termos de reajustes percentuais de preços, o impacto no Brasil foi “muito mais baixo do que a média dos demais países”.

Segundo ele, após um aumento inicial no início da guerra, os preços passaram a recuar, movimento atribuído às medidas adotadas pelo governo e à dinâmica do mercado.

“A partir de determinado momento, o que os dados mostram é que houve uma redução dos preços dos combustíveis: houve um aumento inicial e, depois, os preços começaram a cair, como observamos hoje”, disse.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Vendas no comércio recuam 1,5% em abril, impactadas por combustíveis
Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustíveis em Brasília.
Em três meses, ANP fez 21 autuações por preço abusivo de combustível
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Lula diz que monitora preço dos combustíveis todos os dias
Edição:
Marcelo Brandão
preço de combustível alta do petróleo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
People assist in taking down a wall during rescue efforts, in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Mortos por terremotos na Venezuela chegam a 589 com 2,9 mil feridos
sex, 26/06/2026 - 11:02
Ministério da Saúde realiza Dia D da segunda fase da Campanha de Vacinação contra o Sarampo será neste sábado (30).
Saúde Sarampo: Saúde pede reforço de vacinação de crianças em SP e Guarulhos
sex, 26/06/2026 - 10:32
Brasília (DF) 26/06/2026 O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Governo usou lucros com exportação para conter preço dos combustíveis
sex, 26/06/2026 - 10:15
Brasília (DF) - Caminhos da Reportagem - Alunos do curso técnico de gastronomia do instituto federal de Brasília. A taxa de desemprego no Brasil é de 8,8%, segundo a pesquisa mais recente do IBGE. Já entre os jovens de 18 a 24 anos, esse índice é o dobro: 18%. Foto: Frame Caminhos da Reportagem/TV Brasil
Economia Desemprego até maio cai para 5,6%, o menor já registrado no período
sex, 26/06/2026 - 09:53
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Inmet: instabilidades provocam chuva em grande parte do país
sex, 26/06/2026 - 09:51
Brasília (DF), 26/06/2026 – FAB envia avião com missão humanitária à Venezuela. Foto: Sgt Müller Marin/FAB
Internacional FAB envia avião com equipes de busca à Venezuela
sex, 26/06/2026 - 09:00
Ver mais seta para baixo