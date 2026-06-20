logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

INSS: termina neste sábado prazo para contestar descontos indevidos

Constestação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS
Alex Rodrigues – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/06/2026 - 13:29
Brasília
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Termina neste sábado (20) o prazo para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contestarem a cobrança de mensalidades associativas descontadas de seus benefícios previdenciários sem autorização.

A contestação é obrigatória para aderir ao acordo extrajudicial proposto pelo governo federal para agilizar a restituição dos valores descontados ilegalmente.

O acordo de ressarcimento foi homologado pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 3 de julho de 2025. Com isso, o INSS pôde dar início aos reembolsos no dia 24 de julho.

Segundo o Ministério da Previdência Social, a União já devolveu mais de R$ 3,2 bilhões a 4,7 milhões de pessoas lesadas em todo o país.

De acordo com a pasta, os segurados do Regime Geral da Previdência Social que aderem ao acordo recebem os valores corrigidos a que têm direito em suas contas bancárias, em até três dias úteis.

Quem tiver contestado as cobranças poderá aderir ao acordo mesmo após o fim do prazo de contestação, desde que esta tenha sido aprovada.

Para ter direito à devolução de valores descontados entre março de 2020 e março de 2025, o segurado deve:

  1. Verificar sua situação: confirmar se houve descontos indevidos pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS; pela Central 135; ou agências dos Correios
  2. Contestar o desconto: informar ao INSS sobre a cobrança não autorizada pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou nas agências dos Correios
  3. Aguardar a análise: a entidade associativa tem até 15 dias úteis para se manifestar
  4. Aderir ao acordo: se a entidade não responder ou apresentar documentação irregular (como assinatura falsa), o sistema libera a opção de adesão para o recebimento do valor

A adesão ao acordo de ressarcimento pode ser feita somente pelo aplicativo ou site Meu INSS ou nos Correios. 

Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o ressarcimento é feito de forma automática na folha de pagamento, sem necessidade de adesão manual.

Em nota, o Ministério da Previdência Social fez os seguintes alertas contra a possibilidade de golpes: 

  • O INSS não envia links ou SMS solicitando dados pessoais;
  • o Instituto não cobra taxas nem utiliza intermediários para o ressarcimento;
  • toda a comunicação oficial ocorre apenas pelo canal Meu INSS, pelo site gov.br/inss, Central 135 e Correios.

 

Relacionadas
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
INSS: reembolso de desconto ilegal começa dia 24; saiba como aderir
Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajuste salarial de 27,5% e melhores condições de trabalho.
Entenda proposta de acordo do INSS para devolução de descontos ilegais
Edição:
Denise Griesinger
descontos ilegais INSS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
23/06/2023 - óleo de canabis, canabidiol, cbd, thc. Foto: CBD-Infos-com/ Pixabay
Saúde Projeto apoia mães e crianças atípicas tratadas à base de cannabis
sab, 20/06/2026 - 14:10
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Turkey's Orkun Kokcu in action with Paraguay's Gabriel Avalos and Jose Canale IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
Esportes Paraguai vence por 1 a 0 e elimina Turquia no grupo D da Copa
sab, 20/06/2026 - 14:03
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Raphinha acknowledges fans after the match REUTERS/Mike Segar
Esportes Raphinha sente dores na coxa direita e será reavaliado
sab, 20/06/2026 - 13:52
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado
sab, 20/06/2026 - 13:40
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia INSS: termina neste sábado prazo para contestar descontos indevidos
sab, 20/06/2026 - 13:29
Brasília (DF), 20/06/2026 – Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. Print meet.google
Geral Defesa Civil: 10 alertas falsos foram disparados em invasão de sistema
sab, 20/06/2026 - 12:43
Ver mais seta para baixo