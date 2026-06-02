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Economia

Petrobras ajusta preços do diesel em R$ 1,12

Estatal aprovou adesão à subvenção adotada pelo governo federal
Agência Brasil *
Publicado em 02/06/2026 - 11:24
 - Atualizado em 02/06/2026 - 15:50
Rio de Janeiro
Diesel, bomba de combustível
© Arquivo/Agência Brasil

O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião nesta segunda-feira (1°), aprovou a adesão da companhia à subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro comercializado, instituída pela Medida Provisória (MP) nº 1.363, de 30 de maio. A a implementação será a partir desta terça-feira (2).

Ao mesmo tempo em que anunciou a adesão à subvenção econômica, oferecendo um desconto de R$ 1,12 por litro, a Petrobras comunicou um reajuste de R$ 1,12 por litro. Dessa forma, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras não serão alterados. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras é R$ 3,30 por litro.

“Diante do caráter facultativo e do potencial benefício, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia e preserva a flexibilidade da Petrobras na implementação da sua estratégia comercial”, explica a estatal.

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A adesão à nova subvenção é complementar à adesão anteriormente autorizada pela Medida Provisória nº 1.358/2026, de 13 de maio.  

A estatal disse que mantém sua estratégia comercial levando em consideração sua participação no mercado, a otimização dos seus ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

* Matéria atualizada às 15h50 por alteração no título. Matéria atualizada às 17h22 para esclarecimento de informações. 

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