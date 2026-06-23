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Economia

Petrobras fecha acordo para exploração de petróleo no Golfo do México

Parceria foi firmada com estatal mexicana Pemex
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 15:09
Rio de Janeiro
A drone view shows a Mexican navy boat patrolling the perimeter of the Francisco I. Madero refinery of state oil company Pemex in Ciudad Madero, Mexico, May 28, 2025. REUTERS/Daniel Becerril To match Special Report USA-MEXICO/FUEL-IKON
© Reuters/Daniel Becerril/Arquivo/Proibida reprodução

A Petrobras firmou, nesta terça-feira (23), um memorando de entendimento com a empresa estatal de petróleo do México, a Pemex, para exploração na parte mexicana do Golfo do México.

A parceria estabelece uma cooperação estratégica e técnica para avaliação, desenvolvimento e execução conjunta de projetos na indústria de petróleo. As duas companhias avaliarão iniciativas voltadas à revitalização de campos maduros e à exploração em águas profundas e ultraprofundas.

A assinatura do memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) aconteceu na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, com a presença da presidente da estatal brasileira, Magda Chambriard, e do diretor-geral da Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso.

O acordo é válido por dois anos, podendo ser renovado, e não constitui compromisso vinculante de investimento ou criação de sociedade, consórcio ou joint venture (empreendimento conjunto).

Experiência brasileira

Magda Chambriard comunicou que a ideia de procurar o México para parceria foi concretizada em uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Eu dizia assim para o presidente: ‘somos uma empresa de petróleo, não podemos nos envergonhar de produzir, explorar petróleo’. Não existe futuro para uma empresa de petróleo sem exploração”, relatou.

Chambriard ressaltou que a Petrobras tem posição de vanguarda na exploração de águas ultraprofundas.

“O Golfo do México, na sua porção mexicana, está praticamente virgem em termos de exploração em águas ultraprofundas”, afirmou.

Golfo do México

O Golfo do México fica entre Estados Unidos, Cuba e México. Grande parte da produção americana de óleo é extraída na porção de mar. O México tem cinco estados banhados pela parte mais ao sul e oeste do golfo.

“Será que todo óleo do Golfo do México apareceu apenas na porção americana? Na porção mexicana não tem nada? É o mesmo ambiente, não é?”, questionou ela, dizendo que é preciso olhar para a região “com novos olhos”.

Magda Chambriard explicou que a parceria com a Pemex se estende também para processos industriais do setor de petróleo.

“Exploração, produção, águas profundas, águas rasas, campos maduros, refino, gás natural, petroquímica e bioproduto. Tudo isso interessa ao Brasil e ao México e, por óbvio, interessa à Petrobras e à Pemex”, declarou.

Para o diretor-geral da Pemex, o entendimento trata de uma nova etapa de aproximação entre duas empresas que compartilham responsabilidade histórica.

“Contribuir para o bem-estar de seus países e para o fortalecimento de sua soberania energética. Hoje damos um passo importante, mas o mais relevante é o que está por vir”, disse Juan Carlos Carpio Fragoso.

Petrobras no mundo

Nos últimos anos, a Petrobras tem direcionado as atenções da empresa para a exploração e produção de petróleo também fora do Brasil. A empresa já anunciou aquisições de áreas de exploração na Namíbia, em São Tomé e Príncipe e na África do Sul.

Há operação também nos Estados Unidos, na Colômbia, na Argentina e na Bolívia.

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Edição:
Sabrina Craide
Petrobras Pemex golfo do México exploração de petróleo Magda Chambriard
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