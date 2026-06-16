logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Programa destina R$ 360 milhões a pequenas empresas inovadoras

MCTI e Finep pretendem apoiar mais de 700 projetos em todo o país
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 19:39
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 16/06/2026 – A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lança o Programa Tecnova 2026/2027, instrumento de subvenção econômica para micro e pequenas empresas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram nesta terça-feira (16), no Rio de Janeiro, o Programa Tecnova 2026/2027. A iniciativa oferece R$ 360 milhões para pequenas empresas do país desenvolverem produtos, serviços e processos inovadores. Os recursos são da Finep e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

É a quarta edição do programa, que desta vez planeja contratar até 713 empresas com faturamento anual de até R$ 16 milhões. O total de recursos investidos pode chegar a R$ 588 milhões se forem consideradas as contrapartidas estaduais.

A operacionalização dessa quantia ficará sob responsabilidade de agentes estaduais como as fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre outros.

Os interessados têm até o dia 3 de agosto de 2026 para enviar as propostas por meio do site da Finep. Uma vez contemplados, terão até 60 meses para execução do projeto.
 

Rio de Janeiro (RJ), 16/06/2026 – A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lança o Programa Tecnova 2026/2027, instrumento de subvenção econômica para micro e pequenas empresas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
 A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lança o Programa Tecnova 2026/2027 - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou o alcance nacional da iniciativa. Pela primeira vez, o programa contempla toda as 27 unidades da federação.

"O Programa Tecnova atua na descentralização da inovação para garantir que os recursos cheguem a todas as regiões do país. O apoio às micro e pequenas empresas contribui para o fortalecimento tecnológico nacional e para a geração de empregos qualificados", disse Luciana.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, explicou o modelo de cooperação com as unidades federativas.

"Trabalhamos em conjunto com os agentes estaduais para operacionalizar a subvenção econômica e modernizar o setor produtivo nas diferentes regiões. É no espaço entre produção do conhecimento e sua incorporação à economia e à sociedade que programas como o Tecnova assumem um papel significativo e estratégico", destacou Elias.
 

Rio de Janeiro (RJ), 16/06/2026 – O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Luiz Antônio Elias, lança o Programa Tecnova 2026/2027, instrumento de subvenção econômica para micro e pequenas empresas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Luiz Antônio Elias, durante o lançamento do Programa Tecnova 2026/2027 - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Indicadores e projetos

O MCTI também anunciou a criação do projeto Cientistas de Dados pelo Brasil, uma rede para padronizar as informações estaduais sobre apoio à pesquisa e desenvolvimento ((P&D) no Brasil.

A pasta divulgou ainda indicadores nacionais de investimentos em P&D entre 2014 e 2024. Neste último ano, foram gastos R$ 166,4 bilhões, considerados aportes do setor público e privado. O crescimento foi de 18% em relação a 2021, período com menor aporte de recursos nos últimos anos.

O Brasil aplica cerca de 1,23% do Produto Interno Bruto (PIB) em P&D, sendo 0,61% da iniciativa privada e 0,62% de origem governamental. O percentual está abaixo do de países como Israel (6,76%), Coreia do Sul (5,13%), Japão (3,62%), Estados Unidos (3,44%) e Alemanha (3,13%).

Quando são separados os gastos por setor privado e público, o MCTI destaca que os valores governamentais brasileiros estão muito próximos dos observados em países mais ricos. Estados Unidos (0,66%), Israel (0,68%), França (0,72%), Rússia (0,74%), Alemanha (0,93%) e Coreia do Sul (1,05%) são os líderes nesse quesito, logo à frente do Brasil (0,62%).

Relacionadas
Recife (PE) 17/10/2025 - Eletrolisador instalado no Senai Park em Ipojuca Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Petrobras e Finep lançam edital para desenvolvimento de eletrolisador
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Exportações de alta tecnologia crescem, mas somam apenas 2,7% do total
Rio de Janeiro - O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem inicia operação especial olímpica e paralímpica para os Jogos Rio 2016 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Iniciativas tentam facilitar acesso e permanência de mães na ciência
Edição:
Juliana Andrade
Finep Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação Inovação Programa Tecnova pesquisa e desenvolvimento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their third goal with Dayot Upamecano, Jules Kounde and Rayan Cherki REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes França vence Senegal por 3 a 1 na estreia do Grupo I da Copa do Mundo
ter, 16/06/2026 - 19:45
Rio de Janeiro (RJ), 16/06/2026 – A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lança o Programa Tecnova 2026/2027, instrumento de subvenção econômica para micro e pequenas empresas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Programa destina R$ 360 milhões a pequenas empresas inovadoras
ter, 16/06/2026 - 19:39
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Candidatos a residência médica já podem se inscrever para o Enare 2026
ter, 16/06/2026 - 19:34
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Chuva na Rocinha superou em mais que duas vezes a média de junho
ter, 16/06/2026 - 18:39
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça STF condena Eduardo Bolsonaro a inelegibilidade e a 4 anos de prisão
ter, 16/06/2026 - 18:29
Brasília (DF), 14/05/2026 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master,central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado pela Polícia Federal (PF) como milícia pessoal do ex-banqueiro. Foto: Henrique Vorcaro,/Linkedin
Justiça Segunda Turma do STF mantém prisões de pai e primo de Vorcaro
ter, 16/06/2026 - 17:39
Ver mais seta para baixo