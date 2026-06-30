logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita paga nesta terça maior lote de restituição do IR da história

Cerca de 9,5 milhões de contribuintes receberão R$ 16 bilhões
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/06/2026 - 07:25
Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta terça-feira (30), cerca de 9,5 milhões de contribuintes recebem o maior lote de restituição do Imposto de Renda da história. Ao longo do dia, a Receita Federal pagará R$ 16 bilhões a 9.585.797 pessoas. O pagamento contempla o segundo lote da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 e restituições residuais de anos anteriores.

Em valores, o lote iguala os R$ 16 bilhões liberados em maio. Em número de contribuintes, no entanto, o segundo lote contempla 835,8 mil pessoas físicas a mais que no pagamento anterior.

Em nota, a Receita informou que o lote recorde se deve à agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os dois primeiros lotes de 2026, informou o órgão, representam 80% das restituições previstas para serem pagas este ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.

Dos R$ 16 bilhões desse lote, R$ 4,494 bilhões vão para contribuintes com prioridade legal no reembolso.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

  •     7.709.752 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix (prioridade não determinada por lei);
  •     1.106.923 contribuintes de 60 a 79 anos (prioridade legal);
  •     507.768 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (prioridade legal);
  •     155.060 contribuintes acima de 80 anos (prioridade legal);
  •     106.294 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave (prioridade legal).

Neste lote, não há o pagamento a contribuintes sem prioridade.

A consulta está disponível desde terça-feira (23), na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Neste ano, a Receita reduziu de cinco para quatro o número de lotes regulares de restituições da declaração, com pagamentos no fim de maio, de junho, de julho e de agosto.

Pagamento

O pagamento do segundo lote será feito ao longo do dia na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 17/01/2025 – Aparelhos de raio-X no Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Diagnósticos evoluem, mas lei do imposto de renda ainda ignora doenças
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Receita identifica divergências de R$ 44 bi em créditos de PIS/Cofins
Brasília (DF), 06/04/2026 - Imposto de Renda IRPF 2026. Como declarar ganhos como autônomos. Aplicativo Simples Nacional. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
É autônomo, MEI ou CNPJ? Veja como declarar o Imposto de Renda
Edição:
Fernando Fraga
Receita Federal Imposto de Renda Restituição do Imposto de Renda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP
ter, 30/06/2026 - 11:24
Emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela: ONU coordena 2 mil socorristas em buscas por sobreviventes
ter, 30/06/2026 - 11:20
Vidas Importam - Memória visual da pandemia de Covid 19 no Rio de Janeiro. Foto: Erbs Jr./Divulgação
Saúde Pandemia de covid e transformação do futuro é tema de exposição no Rio
ter, 30/06/2026 - 11:08
O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, participa da solenidade militar em comemoração ao nono aniversário de criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) do Ministério da Defesa
Geral Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça-feira
ter, 30/06/2026 - 10:00
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Morocco players celebrate after the penalty shootout as Morocco qualify for the round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Daniel Becerril TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Marrocos frustra Holanda de Gakpo, o "quase herói" de coração ferido
ter, 30/06/2026 - 09:30
TV Brasil lidera ranking de interações nas redes sociais entre instituições públicas em 2025. Foto: SUDIM/EBC
Política Redes sociais causam polarização e isolamento político em jovens
ter, 30/06/2026 - 09:24
Ver mais seta para baixo