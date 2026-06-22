logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Redução de impostos e equilíbrio fiscal são prioridades, aponta CNI

Pesquisa da entidade destaca desafios para o próximo governo
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 19:58
São Paulo
Dinheiro, Real Moeda brasileira
© José Cruz/Agência Brasil

Empresários do ramo da indústria projetam como principais prioridades para a gestão 2027-2030 no Executivo federal políticas de natureza fiscal e tributária, como a redução de impostos, a consolidação da reforma tributária, a manutenção do equilíbrio fiscal e melhorias nas políticas de gestão pública.

É o que aponta levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizado pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados e divulgado nesta segunda-feira (22). A importância dos temas mais "monetaristas" prevalece sobre as políticas industriais. A pesquisa foi feita com 1.003 executivos de empresas industriais de pequeno, médio e grande portes, em todas as regiões do país, no período de 7 de maio a 5 de junho.

“Quando a política fiscal e a política monetária não conversam entre si, as medidas para estimular o desenvolvimento produtivo se tornam menos efetivas. A indústria está pronta para fazer sua parte, mas precisamos de um Estado que escolha induzir o investimento produtivo, um Estado que planeje o desenvolvimento, fortaleça a produção e abra caminho para um Brasil mais próspero, inovador e de renda mais alta”, destacou em nota o presidente da CNI, Ricardo Alban.

 A pesquisa aponta que 29% dos empresários industriais elegeram a redução de impostos e a consolidação da reforma tributária como temas prioritários para a próxima gestão e 22% escolheram equilíbrio fiscal e a melhoria da gestão pública, enquanto 21% consideraram pauta mais urgente para o país o incentivo à indústria e à produção.

 A CNI buscou ainda informação sobre as prioridades dos entrevistados para suas empresas e para a melhoria do ambiente de negócios. Nesses itens, as políticas prioritárias para os empresários são aquelas diretamente ligadas ao "custo Brasil", sendo a redução de impostos prioridade para 45% dos que responderam. A redução de juros e a oferta de crédito aparecem como prioritárias para 26%.

O incentivo à indústria e à produção aparece novamente em terceiro lugar, com 21%. Já os problemas mais sentidos pelo setor no último ano foram “alta carga tributária”, “indisponibilidade de mão de obra” e “taxa de juros elevada”, consideradas como de alto impacto pela maioria dos entrevistados.

A intenção de investimentos também foi alvo da pesquisa. Para os próximos quatro anos, 41% disseram que pretendem manter o patamar atual de investimentos e 28% estão dispostos a aumentar o volume. Para 9%, há intenção de reduzir investimentos e 20% disseram que não pretendem investir no período.

Os resultados da pesquisa foram apresentados nesta segunda-feira (22) a pré-candidatos, durante o evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis. Na ocasião, a CNI defendeu a revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros, e políticas de desvinculação dos mínimos constitucionais nas áreas de saúde e educação, propostas criticadas por entidades de referência nos setores.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 22/06/2026 - A presidente da Petrobras Magda Chambriard fala durante evento. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de anúncios de ampliação dos investimentos no âmbito da Nova Indústria Brasil (NIB), além de parceria entre BNDES e Petrobras para pesquisa sobre minerais críticos e estratégicos, no Teatro BNDES, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Programa de incentivo à indústria receberá mais R$ 140 bilhões em 2026
Montagem da Unidade experimental de produção de biodiesel da NUTEC. Fortaleza (CE) 16.08.2006,indústrias; fábricas, produção de biodiesel da NUTEC
Indústria cresce 0,7% em abril, quarto mês seguido de avanço
Edição:
Juliana Andrade
CNI indústria eleições 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/06/2026 – implementação do novo protocolo de acolhimento e encaminhamento de denúncias de violência digital por meio da central de atendimento à mulher (ligue 180). Arte Ministério das Mulheres
Direitos Humanos Denúncias de violência digital contra mulheres crescem 188% em um ano
seg, 22/06/2026 - 20:23
Guarulhos (SP), 22/06/2026 - Julgamento dos acusados da morte de Vinícius Gritzbach começa hoje, em Guarulhos, o julgamento dos três policiais militares acusados de matar Vinícius Gritbach, delator do PCC. Ele foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. O júri começa hoje e deve seguir até sexta-feira, no Fórum da Comarca de Guarulhos. Movimento na frente do Fórum. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Julgamento do caso Gritzbach é anulado e terá de recomeçar
seg, 22/06/2026 - 20:18
Brasília (DF) 20/06/2024 Senador Jaques Wagner durante coletiva após reunião de líderes no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Jaques Wagner pede ao STF anulação de buscas da PF
seg, 22/06/2026 - 19:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Redução de impostos e equilíbrio fiscal são prioridades, aponta CNI
seg, 22/06/2026 - 19:58
Yago Dora avança às semifinais da etapa de Saquarema da WSL - em 22/06/2026
Esportes WSL: Dora e Chianca avançam às semifinais de etapa em Saquarema
seg, 22/06/2026 - 19:41
Martinelli - seleção brasileira - Copa do Mundo - coletiva em 22/06/2026
Esportes Martinelli admite substituir Raphinha e vê Neymar "querendo muito"
seg, 22/06/2026 - 18:43
Ver mais seta para baixo