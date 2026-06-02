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Economia

Setor de embalagens de papel registra recorde de vendas em abril

Alta indica aquecimento em áreas como varejo, alimentos e e-commerce
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/06/2026 - 19:44
São Paulo
A customer with IKEA paper bag in Krakow, Poland on February 26th, 2026. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto)NO USE FRANCE embalagens sustentáveis. embalagem sustentável
© Reuters/Beata Zawrzel/Arquivo/Proibida reprodução

Dados da indústria de embalagens de papel indicam cenário favorável para setores como varejo, alimentos, agronegócio e e-commerce. Segundo a Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel), o setor comercializou 358.786 toneladas de embalagens, o maior volume já registrado para o mês de abril desde o início do indicador, em 2005.

Segundo o levantamento o número foi 5.5% superior ao resultado para o mesmo mês em 2025, com um total de 14.949 toneladas por dia. Em relação a março de 2026 o aumento foi de 2,9%. Segundo a associação, os dados são relativos ao aumento de aquisições por clientes que já atuam com esse tipo de embalagem.

A Empapel destacou que o levantamento, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), costuma acompanhar altas na atividade industrial, pois o material "acompanha o desempenho de setores como produtos alimentícios, cosméticos, higiene, farmacêuticos comércio eletrônico, entre outros, refletindo a movimentação da economia real".

A atividade industrial se mantém estável, com ligeiro aumento em 2025, quando teve alta de 0,6%, pressionada pelos juros altos, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal, do IBGE. Em relação aos dados desse ano, o instituto indicou aumento de 1,3% na atividade industrial no primeiro trimestre e de 0,4% nos últimos doze meses, o que vai em direção semelhante aos apontamentos da Empapel.

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Edição:
Aline Leal
Embalagem de Papel Empapel
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