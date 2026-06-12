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Economia

Transnordestina já tem mais de 100 quilômetros de malha concluídos

Equipes concluíram 1,69 quilômetro de ferrovia em um único dia
Agência Brasil
Publicado em 12/06/2026 - 20:19
Rio de Janeiro
Transnordestina bate recorde de instalação de trilhos e reforça avanço de obra estratégica para o Nordeste
© Yas Fonseca/MIDR

A Ferrovia Transnordestina alcançou um recorde em sua construção ao registrar o maior ritmo diário de montagem desde o início das obras, no último domingo (7).

Na ocasião, as equipes concluíram 1,69 quilômetro de ferrovia em um único dia, durante a instalação de 3,36 quilômetros de trilhos no Lote 5, em Quixeramobim (CE). 

Segundo o  Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a obra já tem mais 100 quilômetros de ferrovia concluída, de um total de mais de 1.200 quilômetros de malha ferroviária.

Atualmente, a primeira fase da Transnordestina está com cerca de 81% de execução e a expectativa é concluir essa etapa em 2027. O empreendimento já recebeu R$ 9,8 bilhões em investimentos de um orçamento total de R$ 15 bilhões.

Em março deste ano, o governo federal aprovou mais R$ 152,4 milhões do FDNE para manter o ritmo das obras. O  fundo é um dos principais financiadores da ferrovia e representa a atuação da União em projetos estruturantes capazes de ampliar a competitividade regional, reduzir custos logísticos e impulsionar a geração de emprego, renda e oportunidades no Nordeste.

Até agora, já foram liberados mais de R$ 6,6 bilhões pelo FDNE para a Transnordestina.

“Nós vamos avançar em ritmo acelerado para concluir essa ferrovia, que é fundamental na geração de empregos e oportunidades na área logística do país”, afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. 

Ligação

Com 1.206 quilômetros de extensão, a Ferrovia Transnordestina ligará Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), passando por 53 municípios. Considerada a maior obra linear em execução no Brasil, a ferrovia foi planejada para ampliar o escoamento de grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minério, fortalecendo a logística e o desenvolvimento econômico do Nordeste.

O projeto busca reduzir drasticamente o custo logístico de transporte de commodities, como soja, milho e minérios.

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Edição:
Sabrina Craide
Ferrovia Transnordestina ferrovias Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
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