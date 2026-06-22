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Economia

TV Brasil exibe especial sobre 74 anos do BNDES com foco nos desafios

Luciana Barreto recebe presidentes do BNDES e da Embraer
EBC
Publicado em 22/06/2026 - 13:45
Brasília
TV Brasil apresenta Especial Economia e Futuro - 74 anos do BNDES com foco nos desafios e soluções para o futuro. Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
© Tomaz Silva / Agência Brasil

A conexão entre a economia e os fatos do cotidiano serve de mote para o Especial Economia e Futuro - 74 anos do BNDES, conteúdo original que a TV Brasil exibe nesta terça-feira (23), às 22h.

A produção apresentada pela jornalista Luciana Barreto revela as ideias, os desafios e as soluções que desenham o país e o mundo de amanhã. 

O especial recebe o economista Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o engenheiro Francisco Gomes Neto, diretor-presidente da Embraer.

A atração aborda os 74 anos do Banco e sua criação, a modernização da infraestrutura nacional, o fortalecimento da indústria brasileira e o apoio à inovação e os desafios contemporâneos relacionados à transformação digital e às mudanças climáticas.

O especial analisa a importância de um banco de desenvolvimento na construção do país e mostra como as grandes transformações econômicas redesenham o presente e abrem possibilidades para o futuro. O conteúdo contempla o desenvolvimento econômico, a industrialização, a inovação e as perspectivas do Brasil para as próximas décadas. 

Os convidados também explicam a política pública da Nova Indústria Brasil (NIB), programa que visa modernizar a estrutura produtiva do país, acelerar a transição ecológica nacional e reduzir a dependência externa em setores críticos.

A diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino, ressalta que o especial contribui para ampliar a compreensão do público sobre temas que influenciam o desenvolvimento do país. “Ao abordar os 74 anos do BNDES, a TV Brasil oferece ao telespectador um debate sobre economia, inovação, indústria e políticas públicas a partir de uma perspectiva econômica como não se vê na mídia privada - e esta é a função da comunicação pública”, afirma.

Com dados visuais, exemplos concretos e linguagem acessível, o especial transforma temas complexos em histórias que ajudam o público a compreender os desafios do nosso tempo - da inteligência artificial às mudanças climáticas, das novas formas de produzir às transformações no mundo do trabalho. 

"A TV Brasil tem o compromisso de aproximar temas fundamentais da vida dos brasileiros de uma forma clara, acessível e conectada ao cotidiano. O Especial Economia e Futuro reúne convidados importantes para o debate sobre inovação, desenvolvimento econômico e os desafios para o futuro", declara a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Guta Ramos. 

O especial revisita ainda momentos importantes da história do desenvolvimento brasileiro e o papel desempenhado pelo BNDES na viabilização de projetos de longo prazo e na criação de oportunidades de crescimento. 

A produção busca apontar que a economia não está apenas nos gráficos, nos indicadores e nas notícias sobre mercado. Ela está presente nas cidades, nos transportes, nas oportunidades de trabalho, nas novas tecnologias e nas decisões que influenciam a vida de milhões de pessoas. 

Produzido pela TV Brasil em parceria com o BNDES, o Especial Economia e Futuro também fica disponível no canal da emissora pública no YouTube e ainda na plataforma TV Brasil Play.

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