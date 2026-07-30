logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Arrecadação federal cresce 7,7% em junho e soma R$ 264,4 bilhões

Salários e importações contribuiram para o resultado
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 12:49
Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A arrecadação das receitas federais alcançou R$ 264,4 bilhões em junho deste ano, com crescimento real de 7,7% em relação ao mesmo mês de 2025, já descontada a inflação. No acumulado do primeiro semestre, as receitas somaram cerca de R$ 1,587 trilhão, avanço real de 6,6% na comparação com os seis primeiros meses do ano passado.

Segundo a Receita Federal, do total arrecadado em junho, R$ 255,3 bilhões correspondem às receitas administradas pela Receita Federal.

Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão o comportamento favorável dos principais indicadores econômicos que afetam a arrecadação, como a atividade econômica, a massa salarial e as importações.

Principais números

• Arrecadação em junho: R$ 264,4 bilhões;

• Crescimento real sobre junho de 2025: 7,7%;

• Arrecadação acumulada de janeiro a junho: cerca de R$ 1,587 trilhão;

• Crescimento real no semestre: 6,6%;

• Receitas administradas pela Receita Federal em junho: R$ 255,3 bilhões.

IRPJ, CSLL e Previdência

Entre os tributos que mais contribuíram para o aumento da arrecadação estão o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

A arrecadação conjunta desses tributos somou R$ 33,2 bilhões em junho, com alta real de 20,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

A arrecadação previdenciária atingiu R$ 64,48 bilhões em junho, com crescimento real de 4,7% na comparação com o mesmo período de 2025.

De acordo com a Receita, o resultado foi favorecido pelo aumento real da massa salarial e pela redução da desoneração da folha de pagamento, com os efeitos da reoneração gradual das contribuições patronais.

Importações, aplicações financeiras e receitas atípicas

Também contribuíram para o resultado os tributos relacionados ao comércio exterior e aos rendimentos financeiros.

A arrecadação vinculada às importações aumentou 22,87% em relação a junho do ano passado, impulsionada pelo crescimento das importações.

Já o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre rendimentos de capital registrou alta real de 12,4%, refletindo o desempenho das aplicações financeiras.

 

Relacionadas
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Arrecadação federal chega a R$ 261,9 milhões em outubro e bate recorde
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Governo avalia projeto adicional para manter arrecadação do IR
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Receita classifica mais 17 empresas como devedoras contumazes
Edição:
Valéria Aguiar
Arrecadação receitas federais crescimento das importações Aplicações Financeiras IRRF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - 29/07/2026 - ventania causa estragos no Rio. Foto Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Vendaval ainda causam danos a moradores do Rio de Janeiro
qui, 30/07/2026 - 14:33
São Paulo (SP), 11/09/2024 - 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo no Anhembi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Conheça os finalistas do 3° Prêmio Jabuti Acadêmico
qui, 30/07/2026 - 13:55
Uso de Smartphone e celular
Política Lei destina parte do dinheiro de bets para fundo da Polícia Federal
qui, 30/07/2026 - 13:54
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
Geral Saiba como pedir ressarcimento por prejuízos com a falta de energia
qui, 30/07/2026 - 13:49
Consequências dos ventos fortes no Rio de Janeiro, Brazil July 30, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Geral Polícia investiga morte de três eletrocutados após ventania no Rio
qui, 30/07/2026 - 12:50
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia Arrecadação federal cresce 7,7% em junho e soma R$ 264,4 bilhões
qui, 30/07/2026 - 12:49
Ver mais seta para baixo