logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bandeira tarifária continuará amarela em agosto

Manutenção reflete condições menos favoráveis de geração de energia
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 18:16
São Luís
Foz do Iguaçu (PR), 14/04/2026 - Linhas de transmissão de energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A bandeira tarifária permanecerá amarela em agosto, informou nesta sexta-feira (31) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos nas contas de luz será mantido para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

É o quarto mês com a bandeira amarela. Segundo a Aneel, a manutenção da bandeira se deve ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor, devido ao menor nível dos reservatórios, e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado.

“A sinalização reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país em razão do período seco, quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado", esclarece a Aneel.

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras. 

As cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

Os valores cobrados são os seguintes: 

  • na bandeira amarela, com condições de geração menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos; 
  • na bandeira vermelha, no Patamar 1, com condições mais custosas de geração, a tarifa sofre acréscimo de R$ 4,46 para 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos; 
  • na bandeira vermelha, no Patamar 2, as condições de geração são ainda mais custosas, com a tarifa sofrendo acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos. 
Relacionadas
Linhas de transmissão de energia, energia elétrica
Aneel leiloa mais quatro lotes de transmissão de energia
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2026 - Estragos provocados pelos fortes ventos que atingiram a cidade na tarde desta quarta-feira (29). Árvore caí em frente ao Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, destruindo portão e fiação Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Mais de 100 mil clientes ainda estão sem energia após vendaval no Rio
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
Saiba como pedir ressarcimento por prejuízos com a falta de energia
Edição:
Fernando Fraga
Aneel Energia Elétrica Bandeira Tarifária Contas de Luz ONS SIN
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 31/07/2026 - FAB intercepta aeronave suspeita oriunda da Bolívia. Foto: FAB
Geral FAB intercepta aeronave suspeita vinda da Bolívia
sex, 31/07/2026 - 18:21
Foz do Iguaçu (PR), 14/04/2026 - Linhas de transmissão de energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Bandeira tarifária continuará amarela em agosto
sex, 31/07/2026 - 18:16
Brasília - 31/07/2026 - Caminhos da Reportagem vence o 2º Prêmio ADEP-MG de Jornalismo. Foto: TV Brasil
Cultura Caminhos da Reportagem vence o 2º Prêmio ADEP-MG de Jornalismo
sex, 31/07/2026 - 17:50
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Estado de São Paulo teve 10% mais feminicídios no 1º semestre de 2026
sex, 31/07/2026 - 17:38
Carlos Cordeiro, assessor sênior do presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante reunião da força-tarefa da Fifa na Casa Branca 6 de maio de 2025 REUTERS/Kent Nishimura
Esportes Assessor de Infantino renuncia em protesto à venda de participações
sex, 31/07/2026 - 17:14
A man holds an inflatable ring, as he stands in the water, with the Spanish Guardia Civil (Civil Guard) in the background, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Itália anuncia restrição temporária a viajantes vindos da Espanha
sex, 31/07/2026 - 17:06
Ver mais seta para baixo